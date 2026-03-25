「めちゃ強いやん」「激アツすぎ！」ベンゼマ、クリバリ、ファビーニョ…豪華すぎる壁。ACLEファイナルズ、町田＆神戸の相手候補にファン興奮「スター軍団叩き潰そうぜ！」
アジアサッカー連盟（AFC）は３月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズ（準々決勝〜決勝）の組み合わせ抽選会を実施した。
ファイナルズはサウジアラビア・ジェッダで４月16日から25日にかけて集中開催。日本からはヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアの２クラブが勝ち上がっている。
一方で、西地区は中東情勢の悪化によりラウンド16が延期となっており、ベスト８に進出する４チームは未定。そのため、東地区の勝ち上がり組は、西地区の勝者との対戦を待つ形となる。
発表された準々決勝のカードは以下の通り。
〇４月16日
ヴィッセル神戸（日本）vs［アル・サッド（カタール）とアル・ヒラル（サウジアラビア）］の勝者
〇４月17日
ジョホール（マレーシア）vs［アル・ドゥハイル（カタール）とアル・アハリ（サウジアラビア）］の勝者
FC町田ゼルビア（日本）vs［アル・ワフダ（UAE）とアル・イテハド（サウジアラビア）］の勝者
〇４月18日
ブリーラム・ユナイテッド（タイ）vs［アル・アハリ（UAE）とトラーク・トゥール（イラン）］の勝者
特に注目されるのは、日本勢の対戦相手だ。神戸と当たる可能性があるアル・ヒラルには、セネガル代表のカリドゥ・クリバリ、ポルトガル代表のルベン・ネヴェス、フランス代表のテオ・エルナンデス、元フランス代表のカリム・ベンゼマといった世界的スターが名を連ねる。
また、町田と対戦する可能性があるアル・イテハドも、フランス代表のムサ・ディアビや元ブラジル代表のファビーニョら実力者を擁する強豪だ。
AFCの公式Xで組み合わせが公開されると、SNS上では以下のような声が上がった。
「いよいよだね」
「激アツすぎ！」
「東アジアチームが優勝してほしい」
「スター軍団叩き潰そうぜ！」
「かなり厳しい戦いになりそう…」
「神戸さんと決勝まで上がってJの価値を高めてほしい」
「面白いやんけ」
「本当に興味深い対戦カードがいくつかある」
「『FINALS』の抽選会にゼルビアのロゴを見る日が来るとは…」
「アルヒラル倒してやろうじゃん」
「相手めちゃ強いやん、燃える」
東西の強豪が激突する大舞台。日本勢の対戦相手はどのチームになるか、注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「厳しい戦いになりそう…」ACLEファイナルズ
ファイナルズはサウジアラビア・ジェッダで４月16日から25日にかけて集中開催。日本からはヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアの２クラブが勝ち上がっている。
一方で、西地区は中東情勢の悪化によりラウンド16が延期となっており、ベスト８に進出する４チームは未定。そのため、東地区の勝ち上がり組は、西地区の勝者との対戦を待つ形となる。
〇４月16日
ヴィッセル神戸（日本）vs［アル・サッド（カタール）とアル・ヒラル（サウジアラビア）］の勝者
〇４月17日
ジョホール（マレーシア）vs［アル・ドゥハイル（カタール）とアル・アハリ（サウジアラビア）］の勝者
FC町田ゼルビア（日本）vs［アル・ワフダ（UAE）とアル・イテハド（サウジアラビア）］の勝者
〇４月18日
ブリーラム・ユナイテッド（タイ）vs［アル・アハリ（UAE）とトラーク・トゥール（イラン）］の勝者
特に注目されるのは、日本勢の対戦相手だ。神戸と当たる可能性があるアル・ヒラルには、セネガル代表のカリドゥ・クリバリ、ポルトガル代表のルベン・ネヴェス、フランス代表のテオ・エルナンデス、元フランス代表のカリム・ベンゼマといった世界的スターが名を連ねる。
また、町田と対戦する可能性があるアル・イテハドも、フランス代表のムサ・ディアビや元ブラジル代表のファビーニョら実力者を擁する強豪だ。
AFCの公式Xで組み合わせが公開されると、SNS上では以下のような声が上がった。
「いよいよだね」
「激アツすぎ！」
「東アジアチームが優勝してほしい」
「スター軍団叩き潰そうぜ！」
「かなり厳しい戦いになりそう…」
「神戸さんと決勝まで上がってJの価値を高めてほしい」
「面白いやんけ」
「本当に興味深い対戦カードがいくつかある」
「『FINALS』の抽選会にゼルビアのロゴを見る日が来るとは…」
「アルヒラル倒してやろうじゃん」
「相手めちゃ強いやん、燃える」
東西の強豪が激突する大舞台。日本勢の対戦相手はどのチームになるか、注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「厳しい戦いになりそう…」ACLEファイナルズ