「旅猿」の新シーズン「東野・岡村の旅猿28」が、日本テレビ（※関東ローカル）にて4月13日（月）25:29〜スタート！放送は全24回。TVer、日テレ無料、Huluにて放送後に期間限定見逃し配信を実施。

今回、福井県をPRしてほしいというオファーが舞い込み、番組恒例の「何も決めない旅 福井県編」がスタート。しかし旅は思いがけない展開に…。ゲストは初登場のおぎやはぎ・小木博明。

オープニングでは番組も把握していなかった意外な事実が発覚。なんと、小木の父が福井出身とのこと。そこで、観光はそこそこに急遽お墓参りに行くことに。道中、小木家のまさかの事実も明らかに。そこには普段の小木が見せない意外な一面も。

そして小木家のルーツを辿った後、一行に試練が！宿も食事場所も見つからない…「何も決めない旅」史上、最も過酷な状況。果たして無事旅を終えることはできるのか？

今後も様々なゲストと全国を旅する「旅猿」シーズン28をお楽しみに！

■出演

東野幸治

岡村隆史（ナインティナイン）

■ゲスト

小木博明（おぎやはぎ）