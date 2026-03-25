Photo: SUMA-KIYO

バッグに入れた鍵が見つからず、玄関先でガサゴソと探し回った経験はありませんか？

特に底の深いトートバッグや大きなリュックでは、いつの間にか下の方へ潜り込んでしまい、取り出すのに苦労することも…。

挟むだけで鍵の迷子を回避

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そんな問題を解決してくれたのが、ダイソーでみつけたこの「キークリップ」（税込110円）。鍵やAirPodsといった、バッグの中で迷子になりがちな小物を見つけやすい位置に固定しておける便利グッズです。

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使い方は至ってシンプルで、まずキークリップに鍵などのアイテムを取り付けておきます。

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あとは、クリップを摘んでバッグ縁や内ポケットに挟むだけ。これにより小物が底の方へ沈み込んでしまうことがなくなり、バッグの中をガサゴソとかき回す、あの無駄な時間から完全におさらばできるというわけです。

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また、このような蓋のないポケットに鍵を収納するときも、ポケットの縁にクリップを挟んでおけば、何かのはずみで落として紛失してしまうのを防げます。

余計な装飾を削ぎ落としたシンプルなデザインも、お気に入りのポイント。カジュアルからフォーマルまで、さまざまなデザインのバッグにすんなりと溶け込んでくれました。

アイデア次第でもっと便利に

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約1カ月ほど使ってみたところ、バッグ以外にも便利な使い道を発見したので、2つ紹介したいと思います。

1つ目は、カーテンやタペストリーなどの布地に挟んで、簡易的な壁掛け収納にする使い方。帰宅後にサッと挟んでおけば、部屋の中で鍵を見失うことがなくなります。

2つ目は、衣服のポケットへの活用。ジャケットやボトムスのポケットに入れる際に、縁にサッと挟んでおけば、屈んだ拍子などにうっかり落としてしまうリスクを減らせます。

単純な仕組みのアイテムだからこそ、ほかにもアイデア次第でさまざまな使い方ができそうです。

カラビナに代わる新たな選択

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鍵やAirPodsを携行する際、カラビナを使っている人も多いのではないでしょうか。

僕も以前はカラビナ派だったのですが、「引っかける場所が見つからない」「コーデによっては合わない」「ジャラジャラするのが気になる」といった不満を感じていました。このキークリップは、そんなカラビナのマイナス面をスマートに解決してくれます。

しかも、価格はたったの110円。これは試してみる価値ありますよ。カラーは、「ライトシルバー」「ダークシルバー」「ゴールドカラー」の3色展開です。