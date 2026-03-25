向こう一週間、関東は雨の降る日が多いでしょう。桜の開花を促す雨となり、花粉の飛散は抑えられそうです。29日(日)は各地で晴れて、お出かけ日和になるでしょう。東京では3月27日(金)に桜が満開となる予想です。桜が満開になる所では、お花見も楽しめるでしょう。

明日26日(木)の関東は冷たい雨に 日中でも空気ヒンヤリ

関東は、午前中を中心に冷たい雨が降るでしょう。沿岸部を中心に一時的に雨脚が強まる所がありそうです。





また、気温は朝からほとんど上がりません。最高気温は平年より低く、各地とも15℃に届かない予想です。冷たい風も相まって、日中でも少しヒンヤリ感じられるでしょう。お出かけの際は、一枚多く羽織るなど、服装選びにご注意下さい。なお、夕方から段々と雨は止んできます。帰宅の際は、雨具の置忘れなどにお気をつけ下さい。

関東の週末の天気は? 早くも桜が見頃を迎える所も

27日(金)と28日(土)は、広く晴れ間はでますが、天気は変わりやすいでしょう。最高気温は平年より高く、20℃近くまで上がる所もありそうです。日中は過ごしやすくなるものの、急な雨に注意が必要です。また、桜の花は順調に咲き進み、27日(金)は、都心が先陣を切って、早くも満開になる予想です。



29日(日)は、各地とも晴れて、絶好のお出かけ日和になるでしょう。最高気温は平年を上回り、春本番のような陽気になりそうです。桜が見頃を迎える所では、お花見を楽しめるでしょう。



都心に続き、29日(日)は前橋で、31日(火)は横浜、前橋、熊谷、宇都宮で、続々と満開となる予想です。

桜の満開日とは

桜の満開日とは、標本木で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日をいいます。(同時に咲いている状態である必要はありません。)



観測の対象は多くの地域でソメイヨシノです。ただ、ソメイヨシノが生育できない地域である沖縄県から名瀬にかけてはヒカンザクラ、北海道地方の一部ではエゾヤマザクラが観測されています。