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「アホになって遊び尽くすのが一番良い」入社直前で不安に泣く26卒に提示した究極の解決策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

さざえ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【26卒】「不安で泣いてます」入社直前でざわつく26卒達からのお便りを読む【マシュマロ】」を公開した。新卒応援チャンネル【さざえ】を運営する同氏が、入社を目前に控えて不安を抱える26卒男性たちのリアルな悩みに回答し、入社までの心構えや過ごし方について独自の視点から提言している。



動画の前半では、見知らぬ土地での一人暮らしに不安を感じて「泣きたい」と吐露する26卒男性の相談を取り上げた。さざえ氏はこれに対し、入社までの期間に新居の周辺を散歩して地図を埋めるようアドバイスし、「歩くという行為自体が人をポジティブにする」と説明。さらに、会社では学生時代の延長のようにヘラヘラした態度をとるべきではないと指摘しつつも、自身が社会人を3ヶ月で辞めた過去に触れ、「俺のようにはなるな」と視聴者に呼びかけた。



後半では、就職先の東証プライム上場企業について口コミサイトを調べたところ、否定的な意見が散見され恐怖を感じているという別の26卒男性からの悩みが紹介される。投稿者によれば、基本給が29万円あるにもかかわらず「生活できないレベル」という書き込みがあったという。さざえ氏はこの矛盾について、同じ企業でも派遣社員や職種の違いによって給与に大きな差があるという事実を提示し、雇用形態によってばらつきがあることを冷静に分析した。



その上で、入社前の限られた時間でネットの不確かな情報を調べて不安になるのは「考えるだけ無駄」だと一蹴。「極度に失敗を恐れるな」と説き、開き直ることの重要性を訴えた。入社までの残り10日間をどう過ごすべきかという問いに対し、さざえ氏は「何も見ずに何も開かず、アホになって遊び尽くすのが一番良い」と断言。そして、余計なことを考えずにアホになるための究極の解決策として「ポルノ動画ばっか見ましょう」と、斜め上をいくアドバイスで不安な新卒たちの背中を押した。