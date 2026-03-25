「old school」の意味は？時にポジティブ、時にネガティブな意味を持つ表現です！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「古いけど魅力的」「古臭い」でした！

古さや香りを込めつつも時代を超えた魅力を持つものに使うポジティブな意味。

また、考え方や手法が現代に適していないと非難の意を含めるネガティブな意味を持っているのが特徴です。

文脈によって解釈が大きく変わるため、気をつけて使いましょう。

「I prefer old school styles to modren styles about fashion.」

（現代のスタイルより昔の古いスタイルのほうが好き）

「His thoughts are kind of school.」

（彼の考えってちょっと古いんだよね）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。