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「入った瞬間に人生詰みます」工場転職のプロが怒りの告発！悪質派遣会社が使う“求職者を食い物にする”ヤバい手口とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【工場転職】その派遣会社、入った瞬間“詰み”ます｜失敗する派遣会社の特徴5選」と題した動画を公開。求職者の人生を台無しにしかねない悪質な派遣会社の実態を暴露し、警鐘を鳴らした。



ケンシロウ氏は、派遣や期間工として働く人が全国的に多い現状に触れ、「悪徳な会社は本当に悪徳」と断言。そうした会社に入ってしまうと「人生詰むことが確定」するとし、騙されないための情報提供の必要性を訴えた。その上で、「ヤバい派遣会社の特徴5選」と題したランキング形式で、具体的な手口を解説していく。



第5位は「担当者ガチャでハズレを引く」。会社自体は大きくても、担当者ベースでトラブル対応をしてもらえない、内定がなかなか出ない状況で求職者の不安を煽るなどの問題があると指摘した。



第4位は「寮費無料の規定」。求人票に「寮費無料」と書かれていても、実際は光熱費が異常に高かったり、欠勤すると寮費が全額有料になったりするケースがあるという。さらに第3位では「レンタル代が有料」であることを挙げ、生活必需品を市価の倍近い値段で買わされる悪質な手口も存在すると明かした。



第2位は「待機期間が異常に長い」。入社日が会社都合で延ばされ、その間の給料が減額されたり、劣悪な環境の待機寮で過ごさざるを得なかったりする事例を紹介した。



そして最も問題視すべき第1位は「退職後の話を全くしない」会社だという。契約が終了した後のキャリアプランなどを一切考慮せず、労働者を使い捨てのように扱う姿勢は「あなたの人生設計・キャリアを全く考えていないことに繋がる」と厳しく批判。このような会社は長く働くべきではないと結論づけた。



最後にケンシロウ氏は、悪質な業者を撲滅するためにも情報提供を呼びかけ、「皆さんが就職する上で騙されないように、僕がしっかり責任を持ってサポートいたします」と語り、気軽に相談してほしいと視聴者にメッセージを送った。