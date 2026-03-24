「おかえりモモ！」「彼女は本当に愛されている」アジア女王の帰還に“熱すぎる歓迎”が話題「どうか一生、チームから去らないでほしい」
なでしこジャパンのMF谷川萌々子がクラブに帰還。チームメイトからの温かい歓迎が話題となっている。
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は現地３月21日、オーストラリアで開催された女子アジアカップ決勝で開催国オーストラリアを１−０で下し、２大会ぶりの優勝を達成。６試合で29得点・１失点という圧倒的な成績でアジアの頂点に立った。
歓喜の瞬間を経て、谷川は所属するバイエルン女子に合流。クラブは23日、公式Xで「アジアカップ優勝者の彼女が戻ってきました――ようこそ、モモ！」と題した動画を公開した。
映像には、グラウンドに姿を見せた谷川に対し、チームメイトが一人ひとり抱擁しながら祝福する様子が収められており、終始笑顔に包まれた温かな雰囲気が伝わってくる。
この投稿にSNS上では「モモーーーー！」「彼女は本当に愛されている」「おかえりモモ！」「盛大な歓迎だ」「もう戻ってきたの？」「どうか一生、チームから去らないでほしい」といった声が上がり、祝福の輪が広がっている。
また谷川自身もインスタグラムのストーリーを更新。ロッカールームでは自身のロッカーが風船や花束で飾られ、ケーキやプレゼントが用意されるなど、手厚い歓迎を受けたことを報告した。
アジア女王として帰還した20歳の若き才能に熱い視線が注がれている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】優勝から即帰還→美しい光景。谷川を包んだ“最高の歓迎”
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は現地３月21日、オーストラリアで開催された女子アジアカップ決勝で開催国オーストラリアを１−０で下し、２大会ぶりの優勝を達成。６試合で29得点・１失点という圧倒的な成績でアジアの頂点に立った。
歓喜の瞬間を経て、谷川は所属するバイエルン女子に合流。クラブは23日、公式Xで「アジアカップ優勝者の彼女が戻ってきました――ようこそ、モモ！」と題した動画を公開した。
映像には、グラウンドに姿を見せた谷川に対し、チームメイトが一人ひとり抱擁しながら祝福する様子が収められており、終始笑顔に包まれた温かな雰囲気が伝わってくる。
また谷川自身もインスタグラムのストーリーを更新。ロッカールームでは自身のロッカーが風船や花束で飾られ、ケーキやプレゼントが用意されるなど、手厚い歓迎を受けたことを報告した。
アジア女王として帰還した20歳の若き才能に熱い視線が注がれている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】優勝から即帰還→美しい光景。谷川を包んだ“最高の歓迎”