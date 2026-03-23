【兵庫県の人気スーパー銭湯】「あかねの湯 姫路南店」は野天風呂や大汗房などを楽しめる。炭酸泉やスタジアムサウナでリラックス
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、兵庫県で人気の施設「あかねの湯 姫路南店」です。
※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が3.5超えの銭湯を紹介しています
【まとめ】「あかねの湯 姫路南店」の料金・アクセス情報
「広々としたスタジアムサウナは収容人数が多く、温度設定も絶妙でしっかり汗をかける」
「露天風呂の種類が豊富で、特に炭酸泉の質が良く、開放的な空間でリラックスできる」
「岩盤浴の設備が充実しており、マンガを読みながら休憩できる」
所在地：兵庫県姫路市飾磨区中島2721
アクセス：山陽電鉄「妻鹿駅」より徒歩約12分。車の場合は、姫路バイパス姫路南ランプより南へ約2.6km、または市川ランプより南へ約2.0km。
▼料金
平日：850円
土・日・祝：950円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、兵庫県で人気の施設「あかねの湯 姫路南店」です。
【まとめ】「あかねの湯 姫路南店」の料金・アクセス情報
「あかねの湯 姫路南店」は多彩な風呂と本格岩盤浴が魅力炭酸泉を含む8種の内湯と6種の野天風呂を備え、30人収容のスタジアムサウナや水風呂で本格的なととのいを体験できます。低温でじっくり発汗できる岩盤浴・大汗房は休憩スペースも充実。食事処「しらさぎ庵」でのサ飯や、ボディケア・あかすりなどのリラクゼーションも完備しており、一日中快適に過ごせる施設です。
「あかねの湯 姫路南店」の口コミは？「あかねの湯 姫路南店」には以下のような口コミが寄せられています。
「広々としたスタジアムサウナは収容人数が多く、温度設定も絶妙でしっかり汗をかける」
「露天風呂の種類が豊富で、特に炭酸泉の質が良く、開放的な空間でリラックスできる」
「岩盤浴の設備が充実しており、マンガを読みながら休憩できる」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？▼アクセス
所在地：兵庫県姫路市飾磨区中島2721
アクセス：山陽電鉄「妻鹿駅」より徒歩約12分。車の場合は、姫路バイパス姫路南ランプより南へ約2.6km、または市川ランプより南へ約2.0km。
▼料金
平日：850円
土・日・祝：950円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)