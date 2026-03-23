この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuberが解説。新型iPhoneもお得に？PayPayとメルペイでAppleアカウントに「10%還元」でチャージする方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、YouTubeに「Appleアカウントにチャージで10%還元×２！PayPay＆メルペイキャンペーンと最新お得情報まとめ」という動画を公開。PayPayとメルペイのキャンペーンを利用し、Appleアカウントの残高をお得にチャージする方法を紹介した。



動画で紹介されているのは、PayPayとメルペイがそれぞれ実施しているキャンペーンを活用して、Appleアカウントに10%のポイント還元を受けながらチャージするというものだ。こうしてチャージした残高は、Apple公式サイトでiPhoneやMacなどの製品を購入する際に利用できるため、将来的にApple製品の購入を考えている人にとっては見逃せない情報である。



まず、PayPayのキャンペーンでは、PayPayアプリからAppleのサービスで使える10%還元クーポンを獲得する。その後、iPhoneの「設定」画面から支払い方法にPayPayを追加し、Appleアカウントにチャージする。このキャンペーンの還元上限は50ポイント（500円のチャージまで）となっている。



次に、メルペイでは最大1000ポイントが還元されるキャンペーンが実施されている。参加するには、まずキャンペーンページからエントリーが必要だ。その後、PayPayの時と同様に、支払い方法にメルペイを追加し、Appleアカウントへチャージを行う。こちらは還元上限が1,000ポイントであるため、10,000円までのチャージが10%還元の対象となる。



動画では「ちょこちょこAppleアカウント残高を積み立てていっちゃって」と語られており、こうしたお得なキャンペーンを地道に活用していくことが、高価なApple製品を少しでも安く手に入れるための鍵となるようだ。将来の大きな買い物を見据え、コツコツと準備を進めてみてはいかがだろうか。