「鈴鹿環状線」とは？ 地域の経済と命を支える大動脈

三重県鈴鹿市内で整備が進められてきた県道54号 鈴鹿環状線のうち「磯山バイパス」が、2026年3月19日よりいよいよ全線供用を開始しました。

2015年に開通した1.8kmの区間と合わせ、全線がつながることになります。国道23号と中勢バイパスを結ぶ新たなネットワークの誕生により、地域交通の利便性は飛躍的に向上する見込みです。

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県道54号 鈴鹿環状線は、伊勢鉄道 鈴鹿駅の付近の三重県鈴鹿市神戸から国府町を経由し、国道23号が通る磯山に至る延長約22kmの幹線道路（主要地方道）です。コの字を逆にしたようなルートを描きます。

この路線は、ホンダなどの工場群が並ぶ工業団地や大型ショッピングセンターを結ぶ物流の柱であるとともに、災害医療拠点に指定されている「鈴鹿回生病院」へのアクセスルートとしての役割も担っています。

さらに、世界的に知られる「鈴鹿サーキット」や、スポーツの拠点である「三重交通G スポーツの杜 鈴鹿」といった主要施設への連絡路としても機能する、地域に欠かせない重要路線です。

3月19日の夜間に開通したのは、鈴鹿市徳田町から五祝町にかけての延長1.7kmです。

これまでの現道は道幅が狭く、歩道も整備されていなかったため、朝夕の通勤時間帯には激しい渋滞が発生していました。特に、狭い路地を通過する車両が、通学路を利用する小・中学生や自転車の安全な通行を妨げるなど、深刻な交通課題となっていました。

今回のバイパス全線開通により、これらの通過交通が新道へと転換され、沿線住民の安全確保と渋滞の劇的な解消が期待されています。現道は歩道がなく危険な状態でしたが、バイパスの整備により歩行者空間がしっかりと確保されます。

また、国道23号本線とそのバイパスとなる中勢バイパスが直結されることで、東名阪自動車道の鈴鹿ICへのアクセスが大幅に強化され、物流の効率化が進みます。

さらに、現道を走行する路線バスの定時性向上といった公共交通への恩恵も見込まれています。

医療面では、鈴鹿市街地から鈴鹿回生病院へのアクセスが改善され、踏切や橋梁を介するルートに頼っていたこれまでの寸断リスクが軽減。これにより、救急搬送時間の短縮と確実な医療活動の支援が可能になります。

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三重県はこの磯山バイパスに続き、隣接する「国府バイパス」（鈴鹿市平野町〜国府町、2.0km）の整備も着実に進めています。

東側の約0.9kmは2023年10月18日に供用開始。これにより鈴鹿回生病院へのアクセスなどが向上しました。西側の約1.1kmは工事が継続中で、2026年度内の全線供用を目指して事業が推進されています。

これらがすべて完成することで、鈴鹿市内の環状道路ネットワークは完結を迎えます。