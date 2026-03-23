Mega Shinnosuke、本人自ら歌う替え歌が日清食品の新商品「辛ミョン」CMソングに決定
Mega Shinnosukeが、日清食品の新商品「辛ミョン」のCMソングに自身で歌った「あの子とダンス(feat.chelmico)」の替え歌が起用され、本日よりオンエアされたことを発表した。
今回のCMは、クリエイター・tapeheadによる映像監修の元に、オリジナルで制作されたアニメーションの女の子から「おひなさま」の愛称で知られるインフルエンサー・長浜広奈さんへ歌に乗ってスライドし、思わず歌詞テロップに沿って「辛ミョーン」と口ずさみたくなる内容になっているという。元となる「あの子とダンス(feat.chelmico)」は、アルバム『君にモテたいっ!!』に収録されているのでこちらもチェックしてほしい。
また、Mega Shinnosukeは5月22日に東京・恵比寿LIQUIDROOMにて対バン企画＜MEGAGIG＞を開催する。ゲストにOKAMOTO’Sを迎えての2マンライブとなり、チケットは本日18時からイープラスにて先行抽選受付がスタートする。
◾️日清食品 CM概要
▼日清食品アカウント
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@NISSINchannel
TikTok：https://www.tiktok.com/@chickenramen_official
Instagram：https://www.instagram.com/chickenramen_hiyoko/
▼「あの子とダンス(feat.chelmico)」
配信：https://mega-shinnosuke.lnk.to/AnokoToDance
◾️＜Mega Shinnosuke presents「MEGAGIG vol.1」＞
日程：2026年5月22日（金）東京・恵比寿LIQUIDROOM
出演：Mega Shinnosuke / OKAMOTO’S
開場：18:00 / 開演：19:00
前売り：\5,000（D別）
▼チケット情報
プレオーダー2次先行 3月23日（月）18:00〜3月29日（日）23:59
https://eplus.jp/megashinnosuke/
関連リンク
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