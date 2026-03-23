TBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』月曜パートナーにヒャダイン＆佐藤栞里 それぞれ隔週で出演【コメント全文】
お笑いトリオ・パンサーの向井慧がパーソナリティーを務める、TBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』について、4月からの月曜パートナーが、音楽クリエイターのヒャダインとモデル・タレントの佐藤栞里に決定した。それぞれ隔週での出演となる。
【写真】”向井購入モデル”とグレード違い…上品かつ高級感ただようインテリアのレクサス『LBX』“Elegant”内外装全部見せ
ヒャダインはMCを務める深夜のトーク番組『久保みねヒャダ こじらせナイト』（フジテレビ系）などで、向井と共演。日常の話題から仕事のシビアな愚痴などディープな話題まで、気兼ねなく話せる間柄だ。
一方、佐藤は現在『王様のブランチ』（TBS系）や『有吉の壁』（日本テレビ系列）などで向井と共演中。佐藤のあまりのピュアさに、向井は全幅の信頼を寄せているまた、2人は昨年3月から9月まで7ヶ月にわたって、現在の月曜パートナー・滝沢カレンの代役を隔週で務めており、4月からはレギュラーとして帰ってくることになった。
■ヒャダインコメント
去年長期の代打出演を終えた後、まるで粘着元カノのように未練たらしく毎週ねっとり聴いていました。するとまさかのレギュラー昇格！粘着が報われることもあるんですね。稀代の天才であるカレンさんの代わりになれるとは思いませんが、向井君の健康管理人として精一杯努めますのでよろしくお願いします。
■佐藤栞里コメント
あんなに盛大に送り出してもらったというのに、また「ただいま」と言えること、とても嬉しく思います。ありがとうございます。なんだかちょっとだけ、ふわふわ眠そうな月曜日の向井さんと週のはじまりが楽しみになるような、明るく前向きになるような、そんなお手伝いができるよう精一杯頑張ります！
引き続き、美味しい定食屋さんとしても楽しみにしておりますので毎週お腹を空かせて伺います。これからよろしくお願いいたします！
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ヒャダインはMCを務める深夜のトーク番組『久保みねヒャダ こじらせナイト』（フジテレビ系）などで、向井と共演。日常の話題から仕事のシビアな愚痴などディープな話題まで、気兼ねなく話せる間柄だ。
■ヒャダインコメント
去年長期の代打出演を終えた後、まるで粘着元カノのように未練たらしく毎週ねっとり聴いていました。するとまさかのレギュラー昇格！粘着が報われることもあるんですね。稀代の天才であるカレンさんの代わりになれるとは思いませんが、向井君の健康管理人として精一杯努めますのでよろしくお願いします。
■佐藤栞里コメント
あんなに盛大に送り出してもらったというのに、また「ただいま」と言えること、とても嬉しく思います。ありがとうございます。なんだかちょっとだけ、ふわふわ眠そうな月曜日の向井さんと週のはじまりが楽しみになるような、明るく前向きになるような、そんなお手伝いができるよう精一杯頑張ります！
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