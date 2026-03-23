◇第98回全国選抜高校野球大会第4日・1回戦 大垣日大2―1近江（2026年3月22日 甲子園）

【光る君の光プレー】選抜での好プレーを紹介する「光る君の光（こう）プレー」。大垣日大は先制を防いだ8回の本塁好送球が延長10回の勝利を呼んだ。

その瞬間、大歓声が消えた。0―0の8回2死二塁。左前に飛んできた打球だけに集中して、松井満詩（みうた、2年）は無音の中でこん身のバックホームだ。返球はワンバウンドで高田宗敬捕手（2年）へ。松井満の耳に大歓声が戻ってきたのは、溝内球審がアウトのコールを告げたときだった。

「凄くアドレナリンが出ていて、打球が来たら音が聞こえなくなって…とにかく低く強い球を投げようと。アウトになって凄い歓声が聞こえてうれしかった」

本職は内野手（三塁と遊撃）で、公式戦で外野を守るのは3試合目。全て途中出場の守備固めで、この試合も三塁コーチャーを務めていた松井満の出番は7回の守備から。甲子園で初めて飛んできた打球だった。それだけではない。「練習試合でもやったことがないので、これが高校に入って初めてのバックホーム」と笑った。

ベンチで高橋正明監督にポンポンっと頭を叩かれた。これも初体験。「安心した」という1メートル64のチーム最小兵が大きく見えた。 （秋村 誠人）