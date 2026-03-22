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【ネタバレ注意】ドラマ考察系YouTuberが解説、『豊臣兄弟』秀長の妻・ちかの謎。男と密会する「メギツネ」の噂は真実か？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【豊臣兄弟】ネタバレ 第１２回あらすじ 大河ドラマ考察感想 ２０２６年３月２９日放送 第１２話 豊臣兄弟！」と題した動画を公開した。今回は、豊臣秀長（小一郎）の妻となる謎多き女性「ちか」の登場と、彼女にまつわる不穏な噂の真相に迫っている。



まず動画では、第11回の振り返りとして、豊臣秀吉（藤吉郎）と秀長（小一郎）兄弟が見せた「演技」に注目。足利義昭の前でわざとおならをする場面や、堺の会合衆を説得する際の怪しい大阪弁、三好勢を欺くための僧侶姿など、兄弟がそれぞれの役割を演じながら状況を打開していく様子が描かれたことを解説した。



続いて、第12話の物語の核心に触れる。信長の命令により、小一郎は安藤守就の娘・ちかとの縁談を進めることになる。しかし、そのちかこそ、小一郎が墓参りの際に男と密会しているのを目撃した謎の女性であった。



ちかは夫を亡くした「後家」であり、巷では「男を買い漁っている」という不名誉な噂が立っている。実際に、小一郎だけでなく他の人々も、彼女が男と密会する姿を目撃していた。この「男を買い漁るメギツネ」とまで言われる女性が、なぜ小一郎の妻となるのか。



動画では、この背景に何か別の目的や事情があるのではないかと考察。浅井長政に嫁いだお市が、夫の優しさに触れて変わっていったように、ちかもまた、夫となる小一郎の人柄によって変化していくのではないかと示唆した。



「男を買い漁るメギツネ」という強烈な噂を持つちかと、心に傷を抱える小一郎。二人がいかにして夫婦となり、互いを支え合う存在になっていくのか。今後の展開から目が離せないと締めくくった。