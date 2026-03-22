ハロー!プロジェクトのアイドル・モーニング娘。'26に新メンバーとして杉原明紗（めいさ、14）が加入することが21日、発表された。同日、千葉・幕張メッセで開催された、ハロプロメンバーが総出演するイベントライブ「Hello!Project ひなフェス2026」のステージ上でお披露目された。



【写真】笑顔さわやか モー娘。に新たに加入する杉原明紗

モー娘。リーダーの野中美希(26)が「モーニング娘。に新メンバーが加入します」と呼び込むと、杉原がステージに登場。2024年2月からハロプロ研修生として活動していただけに、ファンには顔なじみで、会場からは大歓声がわき起こった。



温かい空気に迎えられ、杉原は涙を流しながら「杉原明紗、14歳、兵庫県出身です。よろしくお願いします」とあいさつした。兵庫県出身者のモー娘。メンバーは杉原が初めてとなる。「加入することができてとてもうれしいです。まだまだ未熟ですが、今まで学んできたことを出し切って感謝を忘れず、皆さんを笑顔にできるように頑張ります」と涙で声を震わせながら語った。



杉原は2011年12月20日生まれ。モー娘。では9期メンバーの加入後で、10期メンバーの加入発表（2011年9月）後＆デビュー（2012年1月）前という時期だ。前リーダーだった生田衣梨奈(28)は杉原が生まれる前から活動していた形となる。



（よろず～ニュース編集部）