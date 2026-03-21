Photo: Haruki Matsumoto

この記事は2025年8月16日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

プラモデルやフィギュアの塗装に手を出したいけれど、エアブラシは敷居が高い。そう感じている人も少なくないのでは？

そんなハードルを下げてくれたのが電動スプレーガン「SPRITZ」でした。コードレスで扱いやすく色変えもボトルごと交換するだけのお手軽仕様だったので、模型塗装が初体験の筆者でも簡単に使えて塗装の楽しさを実感できました。

既に高い技術がある人ならもっと快適にもできそうなので、モデラーやDIYを嗜むみなさんにもご紹介しておきます。

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コードレスで操作性も抜群

Photo: Haruki Matsumoto

さっそく試し塗りしてみましたが、コードレスなので操作性はスプレー缶に近くてすぐに慣れました。

バッテリー駆動のため、約3時間は自由に動き回って塗装が可能。DIYの家具作りや自転車の塗装など、場所を選ばず使えるのがとにかく便利。

サクッと色替えできて作業もスムーズ

Photo: Haruki Matsumoto

電動コードレスというメリットだけでなく「SPRITZ」は独自設計のボトル交換システムで色替えが超カンタンなのもポイント。従来のエアブラシでは色替えのたびにノズルとタンクの洗浄が必要なところ、本製品ならわずか5秒で完了できます。

Photo: Haruki Matsumoto

交換の様子がこちら。色の混ざりもなくサクッと完了するので 創作の流れを止めないのがいいですね。集中しているときほど助かる機能です。

Image: BRIGHT_DIY

噴射モードも3段階で使い分けられるため、模型やフィギュアへの細かな塗装から家具などの広い面や厚塗りも幅広く対応できますよ。

初心者でもうまく塗れました

※ 撮影用のお試しのため、サフなどの工程は省いています

実践編として自動車模型の塗装にチャレンジ。なお筆者は模型塗装自体が初のため、仕上がり精度については御愛嬌ということで……。

噴射モードレベル2で塗ってみたところ、塗料の噴霧量も安定していて塗りやすかったです。ボトルからの液漏れもなく、本体を横に寝かせられるなど操作性も高くて助かりました。

Photo: Haruki Matsumoto

初心者の一発塗りにしてはムラも少なくなかなか上出来では？ 丁寧に下地処理をして少しずつ塗り重ねればもっとキレイに塗れそうです。

Photo: Haruki Matsumoto

細かくワンプッシュだけ色を乗せることも可能。マスキングなども駆使すればいろんな表現ができそうなので、熟練の人が使ってみたものと比較もしてみたいですね。

従来エアブラシも利用可能

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「SPRITZ」は本体をコンプレッサーして従来エアブラシを使うことも可能。

広範囲の下地はスプレーモードで効率よく、細部仕上げはエアブラシモードで繊細に塗るといった使い分けができるのが熟練者の人にもオススメできるポイントです。

Photo: Haruki Matsumoto

本格高級機材には及ばないかもしれませんが、「効率良く塗りたい」や「従来エアブラシでは届きにくい大きな対象を塗りたい」といったニーズには刺さるでしょう。

塗装初心者でも熟練モデラーさんでも役立つ塗装ガジェットだと感じたので、気になった人はぜひ商品ページで詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたり株式会社Bright DIYより製品貸与を受けております。