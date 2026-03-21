この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【感動】足3本のサワガニが脱皮で完全復活！小さなハサミでエサを掴む姿に「生命力がすごい」と称賛の声

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「新しいハサミで生きエサを捕らえることができるのか？」と題した動画を公開しました。動画では、足が3本しかなかったサワガニが脱皮を経て足を再生させ、新たなハサミを使ってエサを捕らえる様子を伝えています。



以前、足が3本しかない状態で保護されていたサワガニの「ミサワくん」。先日見事に脱皮を成功させ、失っていた足やハサミが全て復活しました。動画では脱皮から数日後、まだ小さいながらも再生した右ハサミを使って、生き餌であるミミズを捕食できるかの検証が行われています。



水槽にミミズが投入されると、しばらくしてミサワくんは反応を示しました。再生したばかりの右側の小さなハサミを使い、動くミミズをしっかりと挟み込みます。暴れるミミズを器用に押さえ込みながら、ゆっくりと口元へ運び、食事を開始しました。



その様子を見た投稿者は、「ハサミがあるのとないのでは全然違う」と、捕食のスムーズさに感心した様子。以前はハサミがなく足も少なかったため、エサに対して直接口を近づけて食べるしかなく、体を支えて踏ん張る力も弱かったため、食事には苦労していたといいます。



見事にミミズを完食し、その生命力の強さを見せつけたミサワくん。投稿者は「本当にすごい回復力」と感嘆しつつ、今後は再生したハサミがさらに大きく成長し、「完全体」になることへ期待を寄せました。