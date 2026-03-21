板谷由夏、冷ご飯活用した手作り朝食披露「余り物上手く使ってて尊敬」「料理上手」と反響
【モデルプレス＝2026/03/21】女優の板谷由夏が3月20日、自身のInstagramを更新。手作りの朝食の写真を公開し話題を集めている。
【写真】50歳2児の母女優「朝からしっかり作ってさすが」冷ご飯活用した手作り朝食
板谷は「春分の日、昨夜は遅くまでロケで痺れたん。こーゆーとこに年齢を感じるわあ、なんて」「朝ごはんは冷ご飯で炒飯を作った」とつづり、手作りの朝ごはんの写真を投稿。黒い器に卵やネギなどが入ったお手製の炒飯が美しく盛られている。
また「そしたら、ウーさんの美味い美味い炒飯を食べたんだった！と思い出して投稿」「ゆり子 @yuriyuri1003 と食いしん坊ツアー」と続け、中国北京出身の料理研究家ウー・ウェン氏や女優の石田ゆり子と共に料理を作るショットなどを複数枚公開。最後に「美味しい愛に出会える祭日をお過ごしくださいね！」とファンへメッセージを送っている。
この投稿にファンからは「炒飯美味しそう」「朝からしっかり作ってさすが」「お腹空いてきた」「石田さんとも仲良しだね」「料理上手」「余り物上手く使ってて尊敬」などコメントが寄せられている。
板谷は2007年2月22日にスタイリストの古田ひろひこ氏と結婚。その後2008年6月に長男、2012年8月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】50歳2児の母女優「朝からしっかり作ってさすが」冷ご飯活用した手作り朝食
◆板谷由夏、手作りの朝食披露
板谷は「春分の日、昨夜は遅くまでロケで痺れたん。こーゆーとこに年齢を感じるわあ、なんて」「朝ごはんは冷ご飯で炒飯を作った」とつづり、手作りの朝ごはんの写真を投稿。黒い器に卵やネギなどが入ったお手製の炒飯が美しく盛られている。
◆板谷由夏の投稿に反響
この投稿にファンからは「炒飯美味しそう」「朝からしっかり作ってさすが」「お腹空いてきた」「石田さんとも仲良しだね」「料理上手」「余り物上手く使ってて尊敬」などコメントが寄せられている。
板谷は2007年2月22日にスタイリストの古田ひろひこ氏と結婚。その後2008年6月に長男、2012年8月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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