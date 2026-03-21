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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

高圧洗浄機って便利そうなのに、なぜかいつも「置き場所」や「段取り」に悩んでしまう。

そういう経験、一度はありませんか。コードレス高圧洗浄機「Bellareb BLT」は、そのもどかしさをまるごと解消しようとして生まれた一台です。

洗いたい場所で、洗いたい時に使える

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従来のハンディ高圧洗浄機には、暗黙のトレードオフがありました。パワーを取れば重くなり、軽さを取れば洗浄力が落ちる。Bellareb BLTはそこに真正面から挑んでいます。

本体重量はわずか920g。折りたたんだ状態で約28×12cmとコンパクトに収まり、専用ケースにすべてのパーツが収納できます。それでいながら最大水圧は3.5MPaという、プロ仕様に迫るパワー。泥汚れも油汚れも、この小さなボディから放たれる高圧水流が力強く落としてくれます。

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しかし何より際立つのは、「どこでも使える」という自由度の高さです。充電式なのでコンセントは不要。給水は、ペットボトル（500ml〜2L）・バケツ・水道蛇口の3通りに対応しているため、ベランダなどの水道のない場所でも問題ありません。

釣りやサーフィン、キャンプの後片付けに持っていって、その場でサッと洗える。高圧洗浄機でそれができるのは、これまでほとんどなかったことです。

「掃除しなきゃ」から「掃除したい」へ

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12,000mAhの大容量バッテリーを搭載しており、約2.5時間のフル充電で最大60分間の連続使用が可能。車のシガーソケットから給電しながら使うこともでき、バッテリー切れを気にせず屋外作業に集中できます。

ノズルは5つの水流タイプを切り替えられ、泡洗剤を同時に散布できるボトルも標準セットに含まれているので、洗車から玄関掃除、植物への水やりまで一台でこなせます。

「掃除しなきゃ」から「掃除したい」へ

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重くて準備が面倒、という理由で高圧洗浄機を使わなくなった人は少なくないはず。Bellareb BLTは、その手軽さとパワーのバランスを作り直した一台。ここまで手軽なら、気付いたときにサッと使えそうですね。

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