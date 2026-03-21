ヤメNHK・和久田アナ「ギャラ１本100万超え」日テレが異例の好待遇か「ゆくゆくは『news zero』に起用も…」

日テレ新番組に和久田アナを起用

有働由美子アナ（56歳）がMCを務める日テレの音楽番組『with MUSIC』（土曜22時〜）が3月いっぱいで終了する。4月から始まる新番組のキャスターとして内定しているのは、NHKを退社予定の和久田麻由子アナ（37歳）だ。

転身が報じられていた和久田アナだが、意外にも民放各局の争奪戦は起きず、日テレの一本釣りだったという。

「両局には『N・N（NHK・日テレ）ルート』と呼ばれる蜜月関係がある。共に日本で最初にテレビ放送を開始したという自負があり、保守的な社風も共通。アナのフリー転身の際には、局のプロデューサー同士が密接にやり取りをしています。

過去を振り返れば、有働アナや武田真一アナも日テレが起用。例外はテレ朝が熱烈にオファーした『報道ステーション』の大越健介アナくらいです」（日テレ編成幹部）

もちろん日テレは、和久田アナに破格のギャラも用意した。

ギャラからわかる和久田アナの厚遇ぶり

「出演1回につき120万〜130万円と言われています。制作費削減が叫ばれる民放としては、かなり頑張った額です。ちなみに、同じく元NHKの中川安奈アナ（32歳）や神田愛花アナ（45歳）で出演1本につき20万〜30万円とされています。和久田アナの厚遇ぶりがわかる」（同前）

和久田アナの新番組は「報道番組」という建て付けだが、エンタメ要素を盛り込んだ情報番組に近い内容になるという。

日テレは将来的に、和久田アナに帯番組を任せる構想も抱いている。

「藤井貴彦アナ（54歳）の後を継ぐ形で、ゆくゆくは平日夜の報道番組『news zero』のキャスターとして起用したい。現在、同番組でキャスターを務める『嵐』の櫻井翔（44歳）とタッグを組めば、間違いなく数字が取れる」（同前）

フリーとなればバラエティやCMにも出演可能。年収は軽く億を超えるだろう。

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「週刊現代」2026年3月30日号より

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