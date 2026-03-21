度肝を抜く美スタイルに釘付け！韓国チアリーダーの大胆ニット姿に絶賛「世界で最も美しい脚だ！」

韓国と台湾で人気を集めるチアリーダー、イ・ダヘの美スタイルがファンを虜にしている。

【写真】イ・ダヘ、目を疑う非現実的ボディ

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。「売り場で私を探してみて」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、グレーのクロップド丈ニットに白のニットショートパンツを合わせたスタイリッシュな装いのイ・ダヘが写っている。自身が大きく写った広告パネルの前で微笑んだり、鏡越しに茶目っ気たっぷりのポーズを見せたりするなど、自身の魅力を存分に発揮している。

何より注目が集まったのは圧巻のプロポーション。タイト目なニットからはメリハリ感のあるスタイルがあらわになり、目を疑う細さのウエストやスラリとした美脚も相まって、多くのファンを虜にしていた。

公開された写真には、「ダヘちゃん可愛い」「まさに女神…」「世界で最も美しい脚だ」「魅力的すぎる」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

1999年8月4日生まれのイ・ダヘは、2019年からチアガールとして活動を開始。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務める一方、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースではリポーターとしても活躍している。2023年以降は台湾を拠点に活動の幅を広げ、現地での高い人気を背景に、2024年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手デビューも果たしている。