T.M.Revolution、デビュー日メモリアルライブ『令和7年度 新党革命 臨時党大会』が映像作品化
T.M.RevolutionがLive Blu-ray＆DVD『令和7年度 新党革命 臨時党大会』を5月13日(水)にリリースする。
『令和7年度 新党革命 臨時党大会』は2025年5月13日に東京ガーデンシアターで開催され、1996年5月13日のデビュー以来発表してきた全楽曲を対象に事前のファン(党員)投票で選出された上位曲をパフォーマンス。T.M.Revolutionの圧倒的な歌唱力とエネルギッシュなステージ演出で魅せる、レア曲多数のメモリアルライブを完全収録したパッケージとなる。
完全生産限定盤には、ライブ音源を収録したCDとライブ写真で構成されたフォトブック、革命キーホルダーを付属。初回生産限定盤には、フォトブックが付属される。
また、収録コンテンツより「BOARDING」ライブ映像が公開となった。
■Live Blu-ray＆DVD『令和7年度 新党革命 臨時党大会』
2026年5月13日(水)発売
予約 https://erj.lnk.to/HcTs4P
●完全生産限定盤［Blu-ray＋2CD］｜ESXL-401〜4｜15,000円(税込)
└［付属品］フォトブック・革命キーホルダー ［仕様］オリジナルBOX
●初回生産限定盤［Blu-ray］｜ESXL-405〜6｜9,000円(税込)
└［付属品］フォトブック ［仕様］三方背ケース
●初回生産限定盤［DVD］｜ESBL-2686〜7｜9,000円(税込)
└［付属品］フォトブック ［仕様］三方背ケース
●通常盤［Blu-ray］｜ESXL-407｜8,000円(税込)
●収録内容
［Disc 1｜Blu-ray／DVD］ ＊全形態共通
01 SHAKIN’ LOVE
02 MID-NITE WARRIORS
03 VITAL BURNER
04 Tomorrow Meets Resistance
05 OH! MY GIRL, OH MY GOD!
06 BOARDING
07 hear
08 AQUALOVERS〜Deep into the night
09 last resort
10 Twinkle Million Rendezvous
11 白い闇
12 夢の雫
13 HEART OF SWORD 〜夜明け前〜
14 Joker
15 IMITATION CRIME
16 とっておきのおはなし〜新説恋愛進化論
17 Wasteland Lost
18 夢幻の弧光
19 Zips
20 LOVE SAVER
21 The edge of Heaven & Revolution
22 Meteor -ミーティア-
23 HEAT CAPACITY
24 Pearl in the shell
［Disc 2｜CD］ ＊完全生産限定盤 ＊ライブ音源
01 SHAKIN’ LOVE
02 MID-NITE WARRIORS
03 VITAL BURNER
04 Tomorrow Meets Resistance
05 OH! MY GIRL, OH MY GOD!
06 BOARDING
07 hear
08 AQUALOVERS〜Deep into the night
09 last resort
10 Twinkle Million Rendezvous
11 白い闇
12 夢の雫
13 HEART OF SWORD 〜夜明け前〜
［Disc 3｜CD］ ＊完全生産限定盤 ＊ライブ音源
01 Joker
02 IMITATION CRIME
03 とっておきのおはなし〜新説恋愛進化論
04 Wasteland Lost
05 夢幻の弧光
06 Zips
07 LOVE SAVER
08 The edge of Heaven & Revolution
09 Meteor -ミーティア-
10 HEAT CAPACITY
11 Pearl in the shell
関連リンク
◆西川貴教 オフィシャルサイト
◆T.M.Revolution オフィシャルサイト