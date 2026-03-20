Íø²ó¤ê108%¡Ä¿ôÇ¯¤ÇÅê»ñ³Û¤Î¸µ¤¬¼è¤ì¤ëŽ¢³ô¼çÍ¥ÂÔÌÃÊÁŽ£¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿Í¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤Î¶ÌÜ
¢£ÆÍÁ³¤ÎÍ¥ÂÔÇÑ»ß¤Ç´Þ¤ßÂ»10Ëü±ßÄ¶
2026Ç¯2·î13Æü¡¢Â¿¤¯¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ°¦¹¥²È¤òÍîÃÀ¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂç¼êÄÌÈÎ²ñ¼Ò¤ÎÀé¼ñ²ñ¤¬¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í¥ÂÔÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤º¤«2Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÅê»ñ³Û¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÇÇ¯´Ö3500±ß¤â¤ÎÇãÊª·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ëÍ¥ÂÔÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê»ä¤â¤½¤Î°ì¿Í¡Ë¡£
ÅöÁ³¡¢³ô²Á¤ÏÂçË½Íî¡£Í¥ÂÔÇÑ»ß¤ÎÈ¯É½Ä¾Á°¤Ë¤Ï208±ß¤À¤Ã¤¿³ô²Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâ±Ä¶ÈÆü¤Ë¤Ï151±ß¤È¡¢°ìµ¤¤Ë3³ä¶á¤¯¤âÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â³ô²Á¤Ï²¼¤²Â³¤±¡¢3·î11Æü¸½ºß129±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë400±ßÄøÅÙ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥ÂÔÇÑ»ßÁ°¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¾¸º¾õÂÖ¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ô²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤È¤Ã¤¯¤ËÄü¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍ¥ÂÔ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢³ô²Á¤Ï¤³¤ì¤è¤ê²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥ÂÔ¤µ¤¨Â³¤±¤Ð¤¤¤¤¤è¡×¡¢¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡¢Í¥ÂÔ¤À¤±¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÊÝÍ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬º£²ó¤ÎÍ¥ÂÔÇÑ»ß¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤ÎÍîÃÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ô²Á¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸µ¡¹¤Î³ô²Á¤¬°Â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤ÎÂ»¼º³Û¡Ê´Þ¤ßÂ»¡Ë¤Ï3Ëü±ß¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÂ»¼º¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Î³ô²Á¤ÎÃæ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ¥ÂÔ¤ò¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢²ÈÂ²Ì¾µÁ¤ÇÇã¤¤Áý¤·¡Ê¥Ê¥ó¥Ô¥óÇã¤¤¡Ë¤òÂ³¤±¡¢ÊÝÍ³ô¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿·ë²Ì¡¢Â»¼º³Û¡Ê´Þ¤ßÂ»¡Ë¤Ï²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Ç¤Ï10Ëü±ßÄ¶¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÄË¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£5¡Á6Ç¯¤Ç¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¡¢¶Ã°Û¤ÎÍ¥ÂÔ¤À¤Ã¤¿
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ê¤â¤¦ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤â»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡ËÀé¼ñ²ñ¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥á¥¾¥óÄÌÈÎ¤Ç»È¤¨¤ëÇãÊª·ô¤Ç¤·¤¿¡£100³ôÊÝÍ¤Ç¡¢¤â¤é¤¨¤ëÇãÊª·ô¤ÏÇ¯´Ö2000±ßÊ¬¡£
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢Í¥ÂÔÇÑ»ßÄ¾Á°¤Î³ô²Á¤Ï208±ß¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÉ¬Í×Åê»ñ³Û¤ÏÌó2Ëü±ß¡Ê208±ß¡ß100³ô¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ¥ÂÔÍø²ó¤ê¤ÏÌó10¡óÄøÅÙ¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¿å½à¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢1Ç¯°Ê¾åÊÝÍ¤ÇÇ¯´Ö2500±ßÊ¬¡¢2Ç¯°Ê¾åÊÝÍ¤ÇÇ¯´Ö3000±ßÊ¬¡¢3Ç¯°Ê¾åÊÝÍ¤ÇÇ¯´Ö3500±ßÊ¬¤È¡¢ÇãÊª·ô¤Î¶â³Û¤ÏÇ¯¡¹¥¢¥Ã¥×¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ¥ÂÔÍø²ó¤ê¤ÏºÇÂç¤ÇÌó18¡ó¡Ê3500±ß¡à2Ëü±ß¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï5¡Á6Ç¯¤Ç¡Ö¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¡×·×»»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÄ¶¹â¿å½à¤ÎÍ¥ÂÔÍø²ó¤ê¤Ë¡¢³ô²Á¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ê¤í¤¦¤¬´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ê¤É¤¦¤»Çä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Í¥ÂÔ¤µ¤¨Â³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤è¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ëÅê»ñ²È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ê»ä¤â¤½¤Î°ì¿Í¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢²æ¡¹Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍÆñ¤¤Í¥ÂÔ¤Ç¤â¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤¿Àé¼ñ²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÉéÃ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Åê»ñ²È¤¬¡ÖÍ¥ÂÔ¤ÏÂ³¤¯¡×¤È¹Í¤¨¤¿ÍýÍ³
¼ÂºÝ¡¢Àé¼ñ²ñ¤Î¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤ÏÁêÅö¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼ÊÄº¿¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥¹¥È¥é¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¼ÒÇäµÑ¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¡ÊÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î¡Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òÂ³¤±¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤É¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¤â¤¦²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¡¢¡ÖÍ¥ÂÔ¤Ê¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤«¡©¡×¡ÖÍ¥ÂÔÇÑ»ß¤ÏÉÃÆÉ¤ßÃÊ³¬¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥ÂÔÇÑ»ßÌÜÁ°¤ÈÓñ¤«¤ìÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¿Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¤·¤Ö¤È¤¯Í¥ÂÔ¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤·¤Ö¤È¤¯Â³¤¯Í¥ÂÔ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï²ñ¼Ò¤Î°ÕÃÏ¤À¤Ê¡×¡Ö²ñ¼Ò¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢Í¥ÂÔ¤ÏÂ³¤¯¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â½Ð»Ï¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î³ô²Á¤ÏÍ¥ÂÔ¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡¢¤â¤·Í¥ÂÔ¤òÇÑ»ß¤¹¤ì¤Ð¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¥ÂÔÇÑ»ß¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í¥ÂÔ·ÑÂ³ÏÀ¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶ÈÀÓ¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡¢Í¥ÂÔ·ÑÂ³¤É¤³¤í¤«¡¢Í¥ÂÔ³È½¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú´ÑÏÀ¤â¥Á¥é¥Û¥é¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¬¡¢·ë¶É¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´üÂÔ¤Ï¶õ¤·¤¯ÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¡¢ËÁÆ¬¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡ÖÍ¥ÂÔÇÑ»ß¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢4´üÏ¢Â³¤Î±Ä¶ÈÂ»¼º¤ÎÃæ¡¢Áá´ü¤Î¶ÈÀÓ²óÉü¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È´ðÈ×¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤¬ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Í¥ÂÔÇÑ»ß¡¦²þ°¥ê¥¹¥¯¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë?
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤äÇãÊª·ô¡¢¤ª¿©»ö·ô¤Ê¤É¤òÂ£Äè¤¹¤ëÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î4³äÄøÅÙ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³ô¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÊÌ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¡¢¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤ÎÃæ¡¢²È·×¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅö¤Æ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Í¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ¥ÂÔ¤ÎÇÑ»ß¡¦²þ°¡×¤È¤¤¤¦¡¢Í¥ÂÔÅê»ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥ÂÔ¤ÎÇÑ»ß¡¦²þ°¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç³ô²Á¤ÏË½Íî¤·¡¢Âç¤¤ÊÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¥ÂÔ¤ÎÇÑ»ß¡¦²þ°¤ÏÅ°Äì¤·¤ÆÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥ÂÔ¤ÎÇÑ»ß¡¦²þ°¤Ï´ë¶È¤Î°ìÂ¸¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤ËÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í¥ÂÔÇÑ»ß¡¦²þ°¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÌÃÊÁ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Í¥ÂÔÍø²ó¤ê¤¬°Û¾ï¤Ë¹â¤¤ÌÃÊÁ¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³ô¼ç³ÍÆÀ¤ä¼«¼Ò¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀëÅÁ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¤Íø²ó¤ê¡Ê°ìÈÌ¤Ë¤Ï5¡Á10¡ó°Ê¾å¤¬´í¸±¿å½à¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¤Ï¡¢²þ°¡¦ÇÑ»ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤ÎÌÃÊÁ¡£¶ÈÀÓ¤¬°¤±¤ì¤Ð¡Ê¤È¤¯¤Ë¡¢¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅöÁ³¡¢²þ°¡¦ÇÑ»ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Ö°Û¾ï¤Ë¹â¤¤Í¥ÂÔÍø²ó¤ê¡ÊºÇÂç¤ÇÌó18¡ó¡Ë¡×¡ÖÄ¹°ú¤¯¿¼¹ï¤Ê¶ÈÀÓÉÔ¿¶¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿Àé¼ñ²ñ¤Ï¡¢ÁêÅö¥ä¥Ð¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤âÅê»ñ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·»ä¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀé¼ñ²ñ¤Ë¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¡¢»ä¤ÏÀé¼ñ²ñ¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©
»ä¤¬Àé¼ñ²ñ¤ËÅê»ñ¤·¤¿¡Ê¤Ç¤¤¿¡ËÍýÍ³¡¢¤½¤ì¤ÏÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢¶Ë¾å¤ÎÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Äê´üÅª¤ËÆÏ¤¯Í¥ÂÔ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÍ¥ÂÔ¤¬Â³¤¯¤«¤Î¥É¥¥É¥¡¦¥Ï¥é¥Ï¥é¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÝÍ¤¹¤ëÀé¼ñ²ñ¤Ï¡¢²ÈÂ²Ì¾µÁ¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÊ£¿ôÃ±¸µ¡¦Ä¹´üÊÝÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²æ¤¬²È¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö2Ëü±ß¼å¤Î¥Ù¥ë¥á¥¾¥óÇãÊª·ô¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢»¨²ß¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¼¡¤ÎÍ¥ÂÔ¤Ç¤Ï²¿¤òÇã¤ª¤¦¤«¤È¡¢Í¥ÂÔ·ô¤¬ÆÏ¤¯º¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¥ÂÔ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¡Ê¤¤¤ÄÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤«¡Ë¤Î¥É¥¥É¥¡¦¥Ï¥é¥Ï¥é¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È³ä¤êÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥ÂÔ¤¬·ÑÂ³¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Í¥ÂÔ¤ÎÎß·×³Û¤¬¡¢³ô¼°¹ØÆþ³Û¤ÈÅù¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¸µ¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¡¢³ô²Á¤¬¤É¤¦¤Ê¤í¤¦¤¬Â»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÉé¤±¡×¤òÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à
¤·¤«¤â¡¢¡Ö¸µ¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¸å¤ÏÍ¥ÂÔ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¤½¤Î¡Ö¾¡¤Á¡×¤Î¶â³Û¤ÏËÄ¤é¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¡Ê¸µ¤ò¼è¤ëÁ°¤Ë¡ËÍ¥ÂÔÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢»ä¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ»¼º¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÂå¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢»ä¤ÏÀé¼ñ²ñ¤òÇä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ»¼º¤Ï³ÎÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾Íè¡¢¶ÈÀÓ¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¡¢Í¥ÂÔ¤¬Éü³è¤¹¤ë¤Ê¤É¤¹¤ì¤Ð¡¢³ô²Á¤Ï¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çä¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¡ÖÉé¤±¡×¤òÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¡ÖÉé¤±¡×¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êõ¤¯¤¸¤ä¶¥ÇÏ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ê¤É¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤ê¤Î¤è¤¤¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢´°Á´¤Ë¡ÖÉé¤±¡×¤Ï³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£
¢£¤¯¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë
¤¢¤È¡¢»ä¤ÏÀé¼ñ²ñ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍ¥ÂÔ¤Ï¤¤¤º¤ìÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ê¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¡¢Å°Äì¤·¤Æ¿´¤Å¤â¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¸À¤¨¤Ð¡¢Í¥ÂÔ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤«¤â¡ÊÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¤È¤ÎÃ¸¤¤´üÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¡¢Í¥ÂÔÇÑ»ß¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿´¤Å¤â¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ¥ÂÔÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ÏºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤Ä¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤â¡¢¤¯¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡Êµ¤¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿³ÊÆ®µ»¾å¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°½Ò¤Î¡¢¡ÖÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢º¬ËÜÅª¤Ë»ëÅÀ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¿´¤Å¤â¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Í¥ÂÔÇÑ»ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹Åê»ñ²È¤â
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Í¥ÂÔÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤ËÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë³ô¼ç¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ê»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ËÍ¥ÂÔÇÑ»ß¤ò¿´¤Å¤â¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¼ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¤Ãæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¥ÂÔ¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹À¼¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍ¾Íµ¿¶¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê¿´¤Å¤â¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤ª¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇÑ»ß¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö³ô¼ç¤ò¥³¥±¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Éíå¤ÊÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Èà¤é¤Ï¡¢Í¥ÂÔÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿´¤Å¤â¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ï¡¢¶âÁ¬Åª¥À¥á¡¼¥¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Àº¿ÀÅª¥À¥á¡¼¥¸¤âÁêÅöÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¿ôÇ¯¤Ç¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¡¢Í¥ÂÔÌÃÊÁ2Áª
¤¤¤Þ¡¢³ô²Á¾å¾º·¹¸þ¤ÎÃæ¡¢¿·¤¿¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏËÜ³Ê²½¤·¤¿¤¤¡Ë¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢Í¥ÂÔÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Àé¼ñ²ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ôÇ¯¤Ç¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°Û¾ï¤Ë¹â¤¤Í¥ÂÔÍø²ó¤ê¤ÎÌÃÊÁ¤â¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Í¥ÂÔÇÑ»ß¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌÃÊÁ¤Ï·è¤·¤Æ¼êÊü¤·¤Ç´«¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ì¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¡×¡ÖÍ¥ÂÔÇÑ»ß¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿´¤Å¤â¤ê¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï½½Ê¬¥¢¥ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¿ôÇ¯¤Ç¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡×Í¥ÂÔÌÃÊÁ¤ò2¤Ä¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÌÃÊÁ¤âÈó¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼ê·ÝÅ¹¡Ö¥È¡¼¥«¥¤¡×¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤·¡¢¼ê·Ý½ÐÈÇ¡¦¶µ¼¼¤â±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡£³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Å¹ÊÞ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÇãÊªÍ¥ÂÔ·ô¡£
¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¡¢·ÑÂ³ÊÝÍ1Ç¯°Ê¾å¡ÊÇ¯´Ö4000±ßÊ¬¡Ë¤ÇÍ¥ÂÔÍø²ó¤ê¤ÏÌó18¡ó¡¢·ÑÂ³ÊÝÍ3Ç¯°Ê¾å¡ÊÇ¯´Ö6000±ßÊ¬¡Ë¤À¤ÈÍ¥ÂÔÍø²ó¤ê¤ÏÌó27¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤À¤È4Ç¯¤Ç¸µ¤¬¼è¤ì¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ï¢Â³ÀÖ»ú¤È¶ì¤·¤¤·Ð±Ä¤¬Â³¤¯¤â¡¢2026Ç¯6·î´ü¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¹õ»úÅ¾´¹¤òÍ½ÁÛ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÈÄó·È¤·ºÆ·úÃæ¤È¡¢·è¤·¤Æ³Ú´Ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ²ñ¼Ò¡¢¡ÖËÌ¤ÎÃ£¿Í¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÏÈþÍÆ±Õ¤È¶â·ô¤Ç¡¢¿ÞÉ½2¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³Û¤Ï¹ç·×¤ÇÌó1Ëü±ßÁêÅö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¥ÂÔÍø²ó¤ê¤ÏÌó84¡ó¤È¡¢¶Ã°Û¤ÎÍø²ó¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢·ÑÂ³ÊÝÍ1Ç¯°Ê¾å¤Ç¶â·ô¤¬6000±ß¤ËÇÜÁý¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Í¥ÂÔÍø²ó¤ê¤ÏÌó108¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È1Ç¯¤Ç¡Ê¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢1²óÍ¥ÂÔ¤ò¤â¤é¤¨¤Ð¡Ë¤Û¤Ü¸µ¤¬¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¢Íø³ÎÄê·î¤Ï2·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³ô²Á¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î¤¦¤Á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â°ì¹Í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ê¤ª¡¢¶ÈÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹õ»ú·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¤·¤Æ¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Íø±×¤Î³Û¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÇÈ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
Æ£¸¶ µ×ÉÒ¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤Ò¤µ¤È¤·¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
1977Ç¯ÂçºåÉÜÂçºå¶¹»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âçºå»ÔÎ©Âç³ØÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Æôºê¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2001Ç¯¤ËÆ£¸¶¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼»öÌ³½ê³«Àß¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼ç¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¡¦¼¹É®Åù¤òÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âçºå·ÐºÑË¡²ÊÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¹ÖºÂ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø³ô¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢FX¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ä¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬20Ç¯Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ Æ£¸¶ µ×ÉÒ¡Ë