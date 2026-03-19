横浜有数の桜名所・大岡川！開花時期や見どころ、アクセスは？
横浜有数の桜の名所として人気が高いのが、大岡川プロムナードの桜。大岡川プロムナードの桜の基本や、桜の開花情報、桜を楽しむ際に知っておきたいポイントをまとめて紹介しよう。
【写真】点灯したぼんぼりに照らされる大岡川プロムナードの桜
■全長5キロに約700本！横浜を代表する桜の回廊を歩く
神奈川県横浜市内を流れる大岡川。上流は南区弘明寺町付近から、下流は中区日ノ出町付近まで、大岡川沿いにプロムナードが続く。プロムナードの長さは南区だけで約3.5キロ、中区も含めれば全長約5キロ。両区合わせて約700本の桜がプロムナードの両側に植えられ、横浜市有数の桜の名所として知られている。
大岡川に突き出すように伸びる桜は、場所によっては花がプロムナードの頭上を覆うように咲き誇る。見頃の時期は屋台も出店し、川沿い一帯が桜祭りの雰囲気に包まれる。
プロムナード途中にある横浜弘明寺商店街は名店が軒を連ね、多くの人でにぎわいを見せる。プロムナード中間付近に位置する蒔田(まいた)公園も、多くの桜を楽しめるスポットだ。
また、大岡川プロムナード周辺には京急・横浜市営地下鉄の2路線が通り、弘明寺駅、南太田駅、蒔田駅、吉野町駅、黄金町駅、阪東橋駅、日ノ出町駅と、大岡川へ徒歩でアクセスしやすい駅が多いのもポイント。プロムナードを端から端まで散策するのもよし、寄り道気分で一駅分だけ歩くのもよしだ。
■ぼんぼりの点灯も！井土ヶ谷橋からの絶景や夜桜ライトアップ
桜並木をのんびり歩きながら周辺の景色を楽しめる大岡川プロムナード。中でも、井土ヶ谷橋から眺める桜並木はおすすめのビューポイント。川を挟んで左右からせり出す桜は見応え満点だ。
また、弘明寺商店街近くの親水広場は、川辺に下りて桜を見上げることができる。見頃の時期に桜を仰ぎ見るのはもちろんのこと、運がよければ散り始めの時期に桜の花びらが川を埋める「花いかだ」を間近で見るチャンスもある。
さらに、2026年3月20日(祝)から4月5日(日)までは、観音橋から清水橋までの桜並木に飾られたぼんぼりが点灯し、ライトアップされた夜桜も楽しめる。時間は18時から21時まで。ライトアップ初日の3月20日(祝)は、17時頃からさくら橋(弘明寺かんのん通り商店街中央付近)で点灯式が行われ、地域団体によるアトラクションが実施される予定だ。
2026年3月21日(土)・22日(日)には「第3回みなみ桜まつり蒔田公園イベント」を開催。大岡川沿いの蒔田公園を会場に、模擬店・バザーの出店や区民ステージをはじめ、絵どうろうや民謡流しなど多彩な催しが開かれる。
■大岡川の桜、見頃はいつから？
大岡川プロムナードの桜の見頃は、例年3月下旬から4月上旬頃。ウェザーニューズの桜開花予想(2026年3月11日発表)によると、関東の桜の開花は平年よりやや早いか早い予想で、横浜での開花は3月21日(土)と見られている。開花状況は今後の気象条件に左右されるが、今年の見頃は3月下旬ごろからとなりそうだ。
また、開花情報は例年、横浜市南区の公式ポータルサイト上や公式Instagramアカウント、中区公式サイトにて、写真とともに更新されている。
■水上から愛でる贅沢！予約制の「桜鑑賞クルーズ」
大岡川の桜が持つもう一つの魅力が、船上から楽しむお花見クルーズ。横浜港ボートパークが主催する「お花見クルーズ2026」では、2026年3月20日(祝)から4月12日(日)まで、オープンタイプのボートで大岡川プロムナード沿いをボートで巡る。屋根のないボートを貸し切りで使用し、大岡川の桜を水上からゆったりと眺める約50分のクルーズだ。運行は予約制で、横浜港ボートパーク併設のヘミングウェイ横浜公式サイト上にて受け付けている。詳細は公式サイトを確認しよう。
このほかにもさまざまな事業者が毎年桜クルーズ船を催行するほか、SUP(スタンドアップパドルボード)を楽しみながら桜を眺める水上アクティビティを実施する団体もある。
■大岡川プロムナードへのアクセスは？公共交通機関がベスト
大岡川プロムナードへの最寄り駅は、上流側であれば京急線または横浜市営地下鉄の弘明寺駅で、徒歩約5分。弘明寺商店街のすぐ近くなので、出発地点におすすめだ。
自動車の場合は、首都高速道路神奈川3号狩場線「花之木IC」から約10分。ただし駐車場は周辺の有料駐車場を利用する必要があるため、鉄道でのアクセスが推奨だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】点灯したぼんぼりに照らされる大岡川プロムナードの桜
■全長5キロに約700本！横浜を代表する桜の回廊を歩く
神奈川県横浜市内を流れる大岡川。上流は南区弘明寺町付近から、下流は中区日ノ出町付近まで、大岡川沿いにプロムナードが続く。プロムナードの長さは南区だけで約3.5キロ、中区も含めれば全長約5キロ。両区合わせて約700本の桜がプロムナードの両側に植えられ、横浜市有数の桜の名所として知られている。
プロムナード途中にある横浜弘明寺商店街は名店が軒を連ね、多くの人でにぎわいを見せる。プロムナード中間付近に位置する蒔田(まいた)公園も、多くの桜を楽しめるスポットだ。
また、大岡川プロムナード周辺には京急・横浜市営地下鉄の2路線が通り、弘明寺駅、南太田駅、蒔田駅、吉野町駅、黄金町駅、阪東橋駅、日ノ出町駅と、大岡川へ徒歩でアクセスしやすい駅が多いのもポイント。プロムナードを端から端まで散策するのもよし、寄り道気分で一駅分だけ歩くのもよしだ。
■ぼんぼりの点灯も！井土ヶ谷橋からの絶景や夜桜ライトアップ
桜並木をのんびり歩きながら周辺の景色を楽しめる大岡川プロムナード。中でも、井土ヶ谷橋から眺める桜並木はおすすめのビューポイント。川を挟んで左右からせり出す桜は見応え満点だ。
また、弘明寺商店街近くの親水広場は、川辺に下りて桜を見上げることができる。見頃の時期に桜を仰ぎ見るのはもちろんのこと、運がよければ散り始めの時期に桜の花びらが川を埋める「花いかだ」を間近で見るチャンスもある。
さらに、2026年3月20日(祝)から4月5日(日)までは、観音橋から清水橋までの桜並木に飾られたぼんぼりが点灯し、ライトアップされた夜桜も楽しめる。時間は18時から21時まで。ライトアップ初日の3月20日(祝)は、17時頃からさくら橋(弘明寺かんのん通り商店街中央付近)で点灯式が行われ、地域団体によるアトラクションが実施される予定だ。
2026年3月21日(土)・22日(日)には「第3回みなみ桜まつり蒔田公園イベント」を開催。大岡川沿いの蒔田公園を会場に、模擬店・バザーの出店や区民ステージをはじめ、絵どうろうや民謡流しなど多彩な催しが開かれる。
■大岡川の桜、見頃はいつから？
大岡川プロムナードの桜の見頃は、例年3月下旬から4月上旬頃。ウェザーニューズの桜開花予想(2026年3月11日発表)によると、関東の桜の開花は平年よりやや早いか早い予想で、横浜での開花は3月21日(土)と見られている。開花状況は今後の気象条件に左右されるが、今年の見頃は3月下旬ごろからとなりそうだ。
また、開花情報は例年、横浜市南区の公式ポータルサイト上や公式Instagramアカウント、中区公式サイトにて、写真とともに更新されている。
■水上から愛でる贅沢！予約制の「桜鑑賞クルーズ」
大岡川の桜が持つもう一つの魅力が、船上から楽しむお花見クルーズ。横浜港ボートパークが主催する「お花見クルーズ2026」では、2026年3月20日(祝)から4月12日(日)まで、オープンタイプのボートで大岡川プロムナード沿いをボートで巡る。屋根のないボートを貸し切りで使用し、大岡川の桜を水上からゆったりと眺める約50分のクルーズだ。運行は予約制で、横浜港ボートパーク併設のヘミングウェイ横浜公式サイト上にて受け付けている。詳細は公式サイトを確認しよう。
このほかにもさまざまな事業者が毎年桜クルーズ船を催行するほか、SUP(スタンドアップパドルボード)を楽しみながら桜を眺める水上アクティビティを実施する団体もある。
■大岡川プロムナードへのアクセスは？公共交通機関がベスト
大岡川プロムナードへの最寄り駅は、上流側であれば京急線または横浜市営地下鉄の弘明寺駅で、徒歩約5分。弘明寺商店街のすぐ近くなので、出発地点におすすめだ。
自動車の場合は、首都高速道路神奈川3号狩場線「花之木IC」から約10分。ただし駐車場は周辺の有料駐車場を利用する必要があるため、鉄道でのアクセスが推奨だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。