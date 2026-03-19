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この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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不動産系YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】玄関の使い方が斬新すぎるデザイナーズマンションを内見！」と題した動画を紹介した。東京都港区に位置するこの物件は、自転車愛好家に特化したユニークな設備と間取りが最大の特徴であり、趣味と生活を融合させた「サイクリストのための究極の住処」とも言える空間が紹介されている。



動画ではまず、共用部の異質なデザインに注目が集まる。コンクリート打ちっぱなしのスタイリッシュな空間には、なんと本物の「ガードレール」やカラーコーンのペイントが施されており、自転車を固定する「地球ロック」が可能となっている。スロープや自動ドアなど、自転車に乗ったままスムーズに移動できる配慮が随所に見られ、建物全体が「自転車専用車線」のような遊び心に溢れている。



室内に入ると、鮮やかな「真っ黄色」の壁に囲まれた約5畳の土間が広がる。ここには壁面にバイクハンガーが備え付けられており、出演者は「これなら玄関に好きなものを飾ってむふふできる」と、愛車をディスプレイしながらメンテナンスやトレーニング（Zwift）にも使える空間の自由度の高さを強調した。この土間はブラインドで目隠しが可能で、コンセントも完備されているため、SOHOとしての利用やインナーテラスとしての活用も想定されている。



さらに特筆すべきは、土間からキッチンや浴室へ直接アクセスできる動線だ。汚れた状態で帰宅しても、居室を通さずにそのまま入浴できる点がサイクリスト視点で高く評価された。約11畳の居室には、天井から吊り下げられた巨大な黒い「アイアンポール」が存在感を放つ。ここにも自転車を掛けることができ、出演者は「高級車とかお気に入りはこちらに置いておけば、最高のインテリアになりますね」と、実用性とデザイン性を兼ね備えた設備を絶賛した。ビス止めされたポールは安定感があり、自転車だけでなく植物や洋服を吊るすなど、住まい手のセンスで自由に彩ることができる。



自転車を持たない場合でも、SOHO利用や趣味のスペースとして多様な使い方ができるこの物件。単なる「置き場所」を超え、愛車や趣味と共に暮らすことを是とする設計思想は、都心でのライフスタイルに新たな選択肢を提示している。