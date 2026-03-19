第98回選抜高校野球大会（きょうから13日間、甲子園）の開幕を翌日に控えた18日、出場32校による開会式のリハーサルが甲子園球場で行われた。今大会から指名打者（DH）制が全国大会で初めて採用される。名将たちが描く戦略は、打力にたけた選手の起用にとどまらない。伏兵の出場機会増や投手への波及効果にも言及。よりドラマチックな試合展開が期待される高校野球の新章が、今日幕を開ける。

DH制がドラマを演出しようとしている。元阪神の投手で佐野日大（栃木）を率いる麦倉洋一監督は、勝利までの道のりの険しさを想像する。「これまでは（投手の3打席で）1死ずつ取り、残り24個のアウトをどう取るか考えてきた。だからDHは少し苦手な印象」。打撃が不得手な先発投手の打席を回避できるDH制は、27個のアウトを取る難易度が上がる。ましてや聖地では、その過程のどこに魔物が潜んでいるか分からない。

一芸選手の起用がドラマ性を高める。東洋大姫路（兵庫）の岡田龍生監督は「ただ打つだけではなく、その子の特色を生かせる」と力説する。DH選手には積極的に代走を送ることもあり得る。花咲徳栄（埼玉）の岩井隆監督は「犠打のうまい子など、その打順に2枚、3枚と使う道もある」とまで想定した。

投手に利点もある。大阪桐蔭の西谷浩一監督は「投手は打撃練習をしておらず、投球に集中できる」と説明する。試合中は体力を温存し、代打を送られる心配もない。長い回数を投げられる条件がそろっただけに、完投が増える可能性もある。

山梨学院の菰田陽生（3年）ら今秋ドラフト候補の投打二刀流も出場するだけに、DH未使用すらドラマの要素になる。4番兼エースから2桁背番号まで光を当てるDH制。新ルールは、選抜をよりドラマチックにさせる。 （河合 洋介）