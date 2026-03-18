中国人エンジニアが生んだ軽量EV

世界中の自動車愛好家は皆、同じ考え方をしているという証拠がまだ1つ増えた。最近、ある中国人エンジニアが水平対向8気筒エンジンをバイクに載せたのと同様に、別のエンジニアは、アルピーヌA110よりも小型で（比較的）軽量な電動スポーツカーを作ったのだ。

【画像】欧州にも導入！ ピュアな走りを追求した軽量電動スポーツカー【JMEV SC01を詳しく見る】 全10枚

車重1365kgの『JMEV SC01』は「初めて作られた真の意味での電動スポーツカー」だと謳われる。



クルマ好きが求めるものは、世界中どこへ行ってもそう変わらないのかもしれない。

開発したエンジニアたちは、「一切の無駄を排除」し、「EVでもピュアで機械的な感覚を味わえることを証明したい」と語っている。これは、世界中どこのエンジニアでも口にするような言葉だ。

数十年前、欧米の自動車業界は、日本、そして後に韓国から参入してくる企業が、安価で退屈ながらも品質の高いクルマで市場を席巻するのではないかと恐れていた。

しかし今や、ヒョンデはEVに感情移入しにくい愛好家の心理を理解し、アイオニック5 Nを投入した。日本のメーカーは、ずっと以前から軽量スポーツカーに情熱を注いできた。ホンダはいち早くマン島TTレースへの参戦を決め（そしてたちまち大活躍し）、バイク愛好家の心を掴んだ。

クルマ好きの心はほぼ変わらない？

結局のところ、真のクルマ好きが求めているものはおおむね同じだ。それは「エンターテインメント」である。

産業レベルで見れば、国家の野心と規模に支えられた中国製造業の脅威は、おそらくこれまでで最も大きいだろう。それは、日本のバイクが英国の二輪車産業に与えたのと同じような打撃を、欧州の自動車産業全体に与える可能性がある。



JMEV SC01

しかし、もっと小規模で個人的なレベルでは、ただ単に「クルマ好き」たちが「クルマ好きらしいこと」をしているだけだ。実際に目にしたこともなければ、ましてや運転したり重量を測ったりしたこともないが、SC01は、中国人エンジニアがわたし達とまったく同じことに心を躍らせるのだということを示している。

筆者は最近SNSで、日本に住むある男性の冒険を追っている。彼は小さな町のガレージにピカピカに磨き上げられたロータスMk6を保管し、週末になるとそれを駆って美しい日本の山々へ出かけ、同じく素敵な英国製クラシックカーを所有する仲間たちと会っているのだ。

数年後、もしかしたら筆者も南京出身の誰かと同じようなことをしているかもしれない。