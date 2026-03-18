世界限定63台のクアドリフォリオ・コレッツィオーネ

ステランティス・ジャパンは3月17日、アルファ・ロメオのスポーツセダン『ジュリア・クアドリフォリオ』と、SUV『ステルヴィオ・クアドリフォリオ』の限定車『コレッツィオーネ（Collezione）』を発表した。

【画像】世界限定63台のアルファ・ロメオ・ジュリア＆ステルヴィオ『クアドリフォリオ・コレッツィオーネ』 全15枚

『コレッツィオーネ』は、アルファ・ロメオの象徴である『クアドリフォリオ＝四つ葉のクローバー』の起源と精神に立ち返る特別な限定車である。



ジュリアとステルヴィオのクアドリフォリオに用意された限定車、『コレッツィオーネ』。 ステランティス・ジャパン

1923年のタルガ・フローリオに参戦したドライバー、ウーゴ・シヴォッチが幸運のお守りとして車体に描いた『クアドリフォリオ』は、レースでの総合優勝とともにアルファ・ロメオのハイパフォーマンス・モデルの象徴となった。

その限定台数は、市販車で『クアドリフォリオ』を初めて掲げた1963年の『ジュリアTiスーパー』への敬意を込めて、両モデル合わせて世界限定63台とされている。

日本へは13台（ジュリア11台・内左ハンドル7台 / 右ハンドル4台、ステルヴィオ2台・右ハンドル）が割り当てられ、3月20日から4月19日までの期間、全国のアルファ・ロメオ正規ディーラーで抽選販売の申し込みを受け付ける。

『アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ』の価格は1963万円、『アルファ・ロメオ・ステルヴィオ・クアドリフォリオ』は2010万円となる。

専用の赤とカーボンを配したエクステリア

『コレッツィオーネ』のエクステリアには、2023年に33台のみが販売された『33ストラダーレ』のボディカラー『ロッソ・ヴィラ・デスデ』を再解釈した、『コレッツィオーネ・レッド』がそれぞれのモデル専用色として採用された。

『ジュリア・コレッツィオーネ・レッド』は、黒に迫る深みのある濃赤色により、スポーツセダンとしての造形を際立たせる。



ジュリアとステルヴィオのクアドリフォリオに用意された限定車、『コレッツィオーネ』。 ステランティス・ジャパン

一方で『ステルヴィオ・コレッツィオーネ・レッド』は、SUV後から強いプロポーションと調和する明るい赤で、鮮やかな発色がたくましさと躍動感を印象づけるカラーとなっている。

ミラーハウジングやフロントグリルをはじめ、エクステリアの随所にはカーボン製のパーツが配され、専用の『コレッツィオーネ・レッド』との対比でスポーティさを一層際立たせている。

また、ブレーキシステムには、アノダイズド・ブラックの『ブレンボ製キャリパー』と『カーボンセラミックブレーキ』を装備する。

さらに、『ジュリア・コレッツィオーネ』は、『カーボン製ルーフ』と『アクラポビッチ製エグゾーストシステム』を備え、純チタン製のリアマフラーには『カーボン製フィニッシャー』が組み合わされる。

シリアル入りのインテリアと進化したV6ツインターボ

インテリアは、黒を基調としながらドアパネルやダッシュボードにレッドステッチが施され、エクステリアとの統一感が図られた。

シートのヘッドレストには、『Collezione』のネームとその車両ごとのシリアルナンバーが施され、特別なモデルであることを主張している。



ジュリアとステルヴィオのクアドリフォリオに用意された限定車、『コレッツィオーネ』。 ステランティス・ジャパン

そのほか、510psを発揮するV型6気筒ツインターボエンジンは、『ジュリア・コレッツィオーネ』では、燃料噴射方式とエンジン制御の刷新で520psへとアップデートされている。