1888年創業、名古屋最古のうどん店の味噌煮込みうどんがすごい　とんかつトッピングが至福

全店実食調査！ 『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知県・尼ケ坂のうどん店『森田屋』です。

創業137年！ 名古屋最古のうどん店

1888年創業の名古屋で最も古いうどん店。昭和の頃には食堂として営業し、中華そばや洋食メニューも用意していたという。その名残が信州産SPF豚を上質のラードで揚げた「とんかつ」だ。

かれー煮込みうどん（とんかつトッピング）1900円

『森田屋』かれー煮込みうどん（とんかつトッピング） 1900円、ご飯 200円 甘みのある信州産SPF豚とムロアジやカツオ節、サバ節ベースのカレーの組み合わせにご飯は必須

「かつ丼」（980円）のほか、具材に豚肉や玉ねぎが入る「かれー煮込みうどん」のトッピングにもおすすめだ。カレーが染みたとんかつを玉子にくぐらせて食すのも旨い。

『森田屋』店主 玉津 亮さん

店主：玉津亮さん「ボリューム満点の味噌＆カレー煮込みで満腹になってください」

『森田屋』

尼ケ坂『森田屋』

［店名］『森田屋』

［住所］愛知県名古屋市東区赤塚町15

［電話］052-931-6848

［営業時間］11時〜15時

［休日］日・祝※元日〜1/4休

［交通］名鉄瀬戸線尼ヶ坂駅から徒歩14分

撮影・取材／永谷正樹

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、味噌煮込みうどんの画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

【画像】カレーが染みたカツを玉子にくぐらせるのも最高！ 137年続く名古屋の最古うどん屋（8枚）