東京ヴェルディ・アカデミーの実態

〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第43回）

番外編：菊原志郎インタビュー（後編）

Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。その育成の秘密に迫っていく同連載、今回も前回に続いて同クラブのアカデミーで育ち、後進の育成にも携わった菊原志郎氏（現ＦＣ今治Ｕ−12監督）のインタビューをお送りする。



1990年、日本代表にも選出された菊原志郎氏 photo by Shinichi Yamada/AFLO



――日常的に読売クラブという、ある意味特殊な環境でプレーしていて、たとえば年代別日本代表に選ばれた時に、戸惑うようなことはありませんでしたか。

菊原志郎（以下、菊原）当時の代表は、厳しいアジア予選を想定していたと思うんですけど、練習ではかなり走りました。能力の高い選手を集めて、ハードにトレーニングして、戦える集団にしなきゃいけないっていうのは、自然な流れだったとは思うんですけど、朝５時半からクロスカントリーを走って、それから午前と午後に練習。練習の最初はインターバル走が多くて。（読売では）素走りゼロの僕が、どれだけ走るのかっていうぐらい、もう本当に人生で１、２を争う過酷な練習を経験しました。

――もう代表には呼ばれなくていい、とは思いませんでしたか。

菊原 どんなに厳しくても代表に残りたいっていう気持ちは自分のなかにありました。どんな練習だろうと、代表選手になりたいって。

（代表の活動中は）夜寝る時も、ものすごく眠いんだけど、寝たくない。寝たら一瞬で朝が来て、「走るぞ！」って起こされるから（苦笑）。でも、それはそれでいい経験だったし、そういう苦しいことを一緒に経験した仲間は、本当に一生の仲間になる。やっぱり人生のなかで、ああいう本当に苦しい、厳しい経験をしたことはよかったかな。

――日常とのギャップがものすごく大きい。

菊原 ふだん走っていない分、衝撃でしたね。代表ってこんなに走るのか、みたいな。世界との厳しい戦いのなかでは、フィジカルの強さとか、そのなかで得られる精神的な強さとかが必要だっていうことで、そういうトレーニングをされたんだろうな、と。

読売だったら、そんな経験はしないので、そういうなかで本当に鍛えられたなって思います。僕らの年代で、それに耐えて代表で生き残ってプレーした読売の選手は、たぶん僕とミニラ（中村忠）とか数人じゃないですか（笑）。読売だと耐えられないですよね。

でもやっぱり、当時は韓国がそういう部分（フィジカルやメンタルの強さ）で世界とわたり合っていたっていう部分もあって、それぐらいしないと、本当に戦えるレベルにたどりつかなかったんだと思います。

――年代別代表のチームには、菊原さんと感覚が合う選手はいましたか。

菊原 僕は中３の時に初めて代表に、Ｕ−17世界選手権の予選に向けたチームに呼ばれたんですけど、当時、僕が一番プレーしやすかったのは、礒貝洋光です。

――礒貝選手のどんなところが合っていたのですか。

菊原 礒貝は身のこなしというか、動きがすごくしなやかで、珍しく左右両足が使える選手でした。僕自身もマラドーナに憧れて、ずっと左足を練習していたから両足が使えるんですけど、礒貝もそうで、さらに視野が広く、観察力や判断力も優れていました。一緒にプレーして、サッカーの感覚がすごく合ったのは、礒貝でした。

――代表でプレーすることは、読売とは違う刺激がありましたか。

菊原 日本を代表して戦うのが初めてでしたから、その責任感ですよね。ユニフォームには日の丸が入っていて、試合前の国歌を聞くと、やっぱり感慨深いというか、代表でプレーしているんだなっていう喜びと、代表して戦う以上は負けちゃいけないんだっていう責任を感じました。

日本中から集まったいい選手たちと協力しながらサッカーをやるっていうのは、また読売とは違った感覚でしたし、そこでは違った学びがあって、自分をまたひと回り大きくしてくれた。読売だけでやっていたら、またちょっと違っていたかな、と思います。

――現代サッカーでは、サッカーそのものが変わってきていると同時に、育成年代の選手の気質も変化していると思います。そうした変化について、どう感じていますか。

菊原（今の選手は）とことんやるっていう感覚が、少し薄いのかな。それはやっぱり、グラウンドを使える時間が限られるとか、家の周りにサッカーをする場所が少ないとか（ということが影響している）。

自分にしかできないことって、だいたい個人練習で身につくものなんですよね。だけど、今日の練習は（グラウンドを使える時間が）１時間半しかありませんってなると、全体練習をやったら、もうおしまい。Ｊクラブだと食事が用意されていたりもするので、「早く着替えてごはんに行け」となっちゃうから、みんなが同じ練習しかしない。残ってボールを蹴れない。そうすると、なかなか強い個性ってつかないんですよね、みんなが同じことしかやっていないから。

――物理的に、"とことんやる"のが難しい状況がある、と。

菊原 難しさはあります。人と違う練習をしないと、しかも、とことんやらないと、強い個性ってなかなか出てこないんだけど、そこがやっぱり習い事みたいな感覚になっていると、なおのこと個性が出てこない。だいたい個性がある子って、そればっかりやっているとか、ひたすらひとりで何かやっている。そうやって個性って身につくものなので。

個性を磨く時間をなかなか作りにくい環境になってきているっていうのも、事実だと思います。

（つづく）◆読売クラブでユースに上がれるかどうか、という選手がトップ入りを果たせたわけ＞＞