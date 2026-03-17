17日放送のTBS系「ラヴィット！」

平日朝の情報バラエティ番組に米国でも活躍したプロ野球OBが“出演”。まさかの登場に「へ？」「なんでいるの笑」とSNS上は大いに沸き立った。

17日午前8時から放送されたTBS系「ラヴィット！」。パネラー席で最初に紹介されたのが、昨季限りで現役を退いた澤村拓一氏だった。

実は今回出演するのは2回目。前回は2月3日の放送で、司会の麒麟・川島明さん、TBSアナウンサー・田村真子さんの誕生日を祝う回の「大木劇団 第17回公演 川島明主演『古畑任三郎』」に容疑者として登場していた。もっとも、巨人ファンの芸人・ビビる大木さんが名前を間違える事態が発生。当時を振り返った澤村は「台本なのかと思いました」と笑いながら答えていた。

巨人で新人王を獲得するなど日米通算549試合に登板した右腕。2か月間で2度目の出演を果たしたことで、野球ファンも目を丸くした。「なんでまた澤村!?ww」「へ？ ラヴィットに澤村出てる??? 本物!?」「ラヴィット見てたら澤村いて草」「澤村！?」「なんでいるんだよ笑」「めっちゃおもろい」など反響が広がった。（Full-Count編集部）