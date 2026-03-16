選び方は？「ヒールに頼らずスタイルアップ」ラクでキレイなパンツの形







美形なパンツに「さらなる利点」

パンツ選びで譲れないのは、美しいシルエットを描いてくれること。さらに、もうひと工夫のアクセントがあれば、差のつくスタイルアップが見込める。細く、長く、美脚へ導く新たなパンツ選びとして、ひざから下のディテールに着目。







足首をほっそり見せるカーブフォルム

スマートさは残しつつ黒タートルに迫力を

ピンクカーブパンツ／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan 新宿店



ふくらはぎから一気にすぼむ、印象的な曲線形。弾力があり型くずれしにくい素材で、造形的なふっくらフォルムを構築。甘いイメージの色みがモードにシフトし、大人っぽく着られる。トップスやシューズはシンプルに徹し、パンツのシルエットを引き立て。ソフトなピンクをシックに促す黒タートルで、配色にも抑揚づけ。







フレアなすそがモードに躍動

プレイフルなカラーダウンを知的に好転

グレーチェックベンツプリーツパンツ／アオイワナカ



ももまわりは細身で、徐々に広がるシルエット。すそのセンターにプリーツを、サイドにはスリットをほどこし、歩くたびゆれる仕上がりに。落ち着いたグレーもぼやけて見えない。よく見ると細かいチェック柄で、トラッドなムードもまとえる。







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