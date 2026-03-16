この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏がYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【週間解説】前線通過で強雨の所も 3連休は晴れる所が多い」と題した動画を公開した。3月16日週の全国の天気について、専門的な見地から解説している。

今週は先週に比べて気温が高めで、過ごしやすい日が多くなる見込みだ。天気は周期的に変化し、週の半ばには前線や低気圧の影響で広く雨が降るという。特に、局地的に雨脚が強まる可能性があるため注意が必要だ。

動画ではまず、全国の週間予報を詳説。北日本から東日本にかけては18日から19日にかけて雨となり、西日本でも同様に週の半ばに雨が降る見込みだ。一方で、20日からの3連休はおおむね晴れるところが多くなると予測している。

続いて、今週の天候の特徴を大気の流れから分析。日本付近の上空500hPaは気圧が平年より高い「正偏差」となり、偏西風が平年よりも北側を流れるため、暖かい空気が流れ込みやすい状況になるという。このため気温が高めに推移し、松浦氏は「寒の戻りはおしまい」と指摘。実際に岐阜と甲府では観測史上最も早い桜の開花が発表されており、この暖かさが各地の「桜の開花ラッシュ」に影響するとみられる。

週の半ばに降る雨については、南からの湿った空気の流れ込みが強まることが原因だ。18日から19日にかけて、西日本から東日本の太平洋側を中心に活発な雨雲がかかりやすくなる。特に九州北部や四国の太平洋側、静岡県から関東の南部にかけては、前線上に発生する低気圧の影響で雨雲が発達し、「局地的に雷を伴って激しい雨になる恐れ」があるとして注意を促した。

週の半ばには一時的に強い雨に見舞われる可能性があるものの、その後は晴れて気温も上昇する。本格的な春の訪れを感じられる一週間となりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:05

今週の天気は「気温高め」 週の半ばには雨も
00:32

【全国週間予報】3連休は晴れるところが多い
01:42

今週の大気の特徴「寒の戻りはおしまい」
03:52

【降水予想】週の半ばは局地的な大雨に注意

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