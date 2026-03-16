アトレ上野のショップゾーンが刷新--上野エリア初「ジェラート ピケ」も出店
アトレが運営するアトレ上野は3月から、JR上野駅中央改札すぐのショップゾーンを一部刷新する。
ショップゾーンを一部刷新
3月19日には、上野エリア初となるルームウェアブランド「ジェラート ピケ」がオープンする。オープニング特典として、1万2,000円以上の購入者には、オリジナル保冷エコバックをプレゼント。柴犬をモチーフにしたスペシャルなアイテムを販売する。3月19日〜22日には、MA CARD会員は購入時一律で10%のポイントを付与する。
ジェラート ピケ
4月8日には「クリスピー・クリーム・ドーナツ」がオープン。4月8日〜14日には、アトレ上野限定「パンダボックス(6個)」販売する。
パンダドーナツ
装いを新たにした「フランセ」では、5,400円以上購入すると、オリジナル巾着バッグをプレゼント。「ゴディバ」では、保冷バッグにチョコとクッキーを詰めた「ゴディバ オリジナルバッグ」を販売する。
フランセ オリジナル巾着バッグ
ゴディバ オリジナルバッグ
「御門屋」は、1,000円以上の購入で、揚まんじゅう(こしあん)を1つプレゼントする。
揚まんじゅう
ショップゾーンを一部刷新
3月19日には、上野エリア初となるルームウェアブランド「ジェラート ピケ」がオープンする。オープニング特典として、1万2,000円以上の購入者には、オリジナル保冷エコバックをプレゼント。柴犬をモチーフにしたスペシャルなアイテムを販売する。3月19日〜22日には、MA CARD会員は購入時一律で10%のポイントを付与する。
4月8日には「クリスピー・クリーム・ドーナツ」がオープン。4月8日〜14日には、アトレ上野限定「パンダボックス(6個)」販売する。
パンダドーナツ
装いを新たにした「フランセ」では、5,400円以上購入すると、オリジナル巾着バッグをプレゼント。「ゴディバ」では、保冷バッグにチョコとクッキーを詰めた「ゴディバ オリジナルバッグ」を販売する。
フランセ オリジナル巾着バッグ
ゴディバ オリジナルバッグ
「御門屋」は、1,000円以上の購入で、揚まんじゅう(こしあん)を1つプレゼントする。
揚まんじゅう