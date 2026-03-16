ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、綿のやさしさとフリースのぬくもりが楽しめる、ディズニーデザイン「レディース肌側綿フリースチュニックパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「レディース肌側綿フリースチュニックパジャマ」

© Disney

価格：4,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL、3L

素材：【＜カットソー＞表側】ポリエステル100％、【肌側】綿100％（裏綿表フリース）、【リブ部分】綿95％、ポリウレタン5％（スパンフライス）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

肌側が綿素材で心地いいあったかパジャマ。

トップスは両脇にポケットの付いたチュニックで、おしりまわりもあったか◎

ぬくもりたっぷりで寒い夜も快適に眠ることができます。

胸ポケットにはキャラクターの刺繍が施され、ボトムは総柄デザインに！

手首、足首はリブ使いでフィットして風が入りにくい仕様になっています。

デザインは全部で4種類がラインナップ。

ダンボ

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「ダンボ」デザインのパジャマ。

淡いピンク×ブルーの色使いがかわいさ満点☆

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胸ポケットにはちょこんと座っている「ダンボ」の刺繍が、

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ボトムは「ダンボ」と星、羽の総柄デザインになっています。

柔らかいタッチのアートにほっこり。

ミニーマウス（ドット）

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「ミニーマウス」デザインのパジャマ。

トップスは清潔感のあるアイボリーがベースで、ボトムは紫とピンクのオシャレなドット柄！

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トップスの胸ポケットにはウインクをしているお茶目な「ミニーマウス」の姿が刺繍で表現され、

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ボトムは大きめのドット柄でインパクトたっぷり。

ドットの中には「ミニーマウス」のお顔やリボンがデザインされています☆

ミッキーモチーフ（カフェ）

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「ミッキーモチーフ」デザインのパジャマ。

杢グレーと黄色の配色使いが珍しく、新鮮です◎

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胸ポケットにはミッキーモチーフがあしらわれたコーヒーカップの刺繍が、

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ボトムには、様々な種類のパンのアートが散りばめられています！

おうちでのリラックスタイムにぴったりのデザイン。

ズートピア

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『ズートピア』デザインのパジャマ。

落ち着いた色使いが大人っぽく、アートがキュートに映えます◎

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トップスの胸ポケットには『ズートピア』の劇中にも登場する警察官バッジのかっこいい刺繍入りで、

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ボトムには、デフォルメタッチの「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」の姿も☆

大きめのアートで遊び心もたっぷりです。

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＜素材アップ＞

肌側は肌ざわりのよい綿、表側はあたたかなフリース素材になっています。

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さらにウエストは、おなかを冷えから守る腹巻付き。

サイズ展開が豊富なのもうれしい！

綿のやさしさとフリースのぬくもりが楽しめる、ディズニーデザイン「レディース肌側綿フリースチュニックパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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