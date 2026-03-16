ゲーム『Fate/EXTRA Record』発売延期 発売元が変更でバンダイナムコエンターテインメントからの販売中止
2026年春に発売予定だったゲーム『Fate／EXTRA Record』（Switch・PS5・PS4・Steam）が、発売時期が延期となることが発表された。また、販売元が変更となり、バンダイナムコエンターテインメントからの発売は中止となる。
【動画】発売延期となったゲーム『Fate/EXTRA Record』紹介映像
ゲームの公式Xでは「『Fate/EXTRA Record』につきまして、株式会社バンダイナムコエンターテインメントからの販売を中止させていただくこととなりました。発売を心待ちにしてくださっていた皆様には、深くお詫び申し上げます」と説明。
また、TYPE-MOONの公式サイトでは「2026年春に発売を予定しておりました「Fate／EXTRA Record」につきまして、ノーツ、バンダイナムコエンターテインメント、両社協議の上、開発体制の変更を含めた見直しを行うことといたしました。あわせて、今後の展開を踏まえ、販売元につきましても変更することといたしました」と報告された。
さらに「これらの対応に伴い、発売時期を延期させていただきます。開発は引き続き継続しており、新たな販売元および発売時期につきましては、決まり次第あらためてご案内申し上げます」と説明。
「本作を楽しみにお待ちいただいている皆さまにはご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えている。
同ゲームは『Fate』シリーズ初のRPGとして発売された『Fate／EXTRA」のフルリメイク作品として、2025年内の発売にむけて制作されていたが、2025年7月に発売時期が2026年春に延期となることが発表されていた。
【動画】発売延期となったゲーム『Fate/EXTRA Record』紹介映像
ゲームの公式Xでは「『Fate/EXTRA Record』につきまして、株式会社バンダイナムコエンターテインメントからの販売を中止させていただくこととなりました。発売を心待ちにしてくださっていた皆様には、深くお詫び申し上げます」と説明。
さらに「これらの対応に伴い、発売時期を延期させていただきます。開発は引き続き継続しており、新たな販売元および発売時期につきましては、決まり次第あらためてご案内申し上げます」と説明。
「本作を楽しみにお待ちいただいている皆さまにはご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えている。
同ゲームは『Fate』シリーズ初のRPGとして発売された『Fate／EXTRA」のフルリメイク作品として、2025年内の発売にむけて制作されていたが、2025年7月に発売時期が2026年春に延期となることが発表されていた。