BE:FIRST『D.U.N.K. Showcase』にて新曲「BE:FIRST ALL DAY」をライブ初披露

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BE:FIRSTが、3月15日にKアリーナ横浜で開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』にヘッドライナーとして出演。最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ初披露など、圧巻のパフォーマンスで会場を盛り上げた。

■BE:FIRST、ヘッドライナーで登場

「GRIT」や「Mainstream」といったBE:FIRSTを代表するヒップホップチューンや、圧倒的なダンスパフォーマンスで話題の「Stare In Wonder」、フェスでの披露は珍しいR＆Bチューンの「Sapphire」など、ヘッドライナーにふさわしい貫禄あるパフォーマンスを繰り広げたBE:FIRST。

ラストを飾ったのは、3月16日に先行配信された最新曲「BE:FIRST ALL DAY」。「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー「BE:FIRST ALL DAY」の披露に会場は歓声に包まれた。

今回のセットリストは各音楽配信サービスでプレイリストとして公開されている。

「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングル。3月16日18時からはMVのプレミア公開も予定され、その他、Dance Performance映像、Dance Practice映像、Behind The Scenes映像と続々と映像が公開される予定だ。

メイン写真：PHOTO BY ハタサトシ

■セットリスト

01. GRIT

02. Mainstream

03. Secret Garden

04. Stare In Wonder

05. Sapphire

06. Don’t Wake Me Up

07.I Want You Back

08. BE:FIRST ALL DAY

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■関連リンク

『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』セットリストプレイリスト

https://BEFIRST.lnk.to/DUNKShowcase2026

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【画像】BE:FIRSTアーティスト写真 他