BE:FIRST『D.U.N.K. Showcase』にて新曲「BE:FIRST ALL DAY」をライブ初披露
BE:FIRSTが、3月15日にKアリーナ横浜で開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』にヘッドライナーとして出演。最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ初披露など、圧巻のパフォーマンスで会場を盛り上げた。
■BE:FIRST、ヘッドライナーで登場
「GRIT」や「Mainstream」といったBE:FIRSTを代表するヒップホップチューンや、圧倒的なダンスパフォーマンスで話題の「Stare In Wonder」、フェスでの披露は珍しいR＆Bチューンの「Sapphire」など、ヘッドライナーにふさわしい貫禄あるパフォーマンスを繰り広げたBE:FIRST。
ラストを飾ったのは、3月16日に先行配信された最新曲「BE:FIRST ALL DAY」。「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー「BE:FIRST ALL DAY」の披露に会場は歓声に包まれた。
今回のセットリストは各音楽配信サービスでプレイリストとして公開されている。
「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングル。3月16日18時からはMVのプレミア公開も予定され、その他、Dance Performance映像、Dance Practice映像、Behind The Scenes映像と続々と映像が公開される予定だ。
メイン写真：PHOTO BY ハタサトシ
■セットリスト
01. GRIT
02. Mainstream
03. Secret Garden
04. Stare In Wonder
05. Sapphire
06. Don’t Wake Me Up
07.I Want You Back
08. BE:FIRST ALL DAY
■リリース情報
2026.03.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」
2026.05.06 ON SALE
SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」
■関連リンク
『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』セットリストプレイリスト
https://BEFIRST.lnk.to/DUNKShowcase2026
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/