「楽しみすぎる」「やばすぎん？」欧州から日本にもたらされた“朗報”にSNS沸騰！「ついに戻ってきたか」
現地３月15日に開催されたエールディビジ第27節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがエクセルシオールとホームで対戦。２−１の逆転勝利を収めた。
この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、上田だった。１点ビハインドの58分、左からのジョーダン・ボスのクロスをボックス内で収め、右足のアウトサイドにかけたシュートでネットを揺らす。
さらにその１分後にはラヒーム・スターリングのスルーパスに抜け出し、冷静に右足で流し込んでみせた。
この日本代表FWは今季、開幕からゴールを量産してきたものの、12月６日のズウォーレ戦以降は３か月もゴールから遠ざかった。
それでも前節のNAC戦（３−３）で２ゴール挙げ、今回のエクセルシオール戦でも２ゴール。SNS上では「代表が楽しみすぎる」「エースの活躍は嬉しい」「コンディション戻ってきてるな」「ワールドカップ頼みますよ」「完全復活だ」「ついに戻ってきたか」「やばすぎん？」といった声が上がっている。
上田の復調は森保ジャパンにとっても朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が鮮やかな２ゴール！
この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、上田だった。１点ビハインドの58分、左からのジョーダン・ボスのクロスをボックス内で収め、右足のアウトサイドにかけたシュートでネットを揺らす。
さらにその１分後にはラヒーム・スターリングのスルーパスに抜け出し、冷静に右足で流し込んでみせた。
この日本代表FWは今季、開幕からゴールを量産してきたものの、12月６日のズウォーレ戦以降は３か月もゴールから遠ざかった。
上田の復調は森保ジャパンにとっても朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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