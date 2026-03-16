２戦連続で２ゴールの活躍をみせた上田。（C）Getty Images

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　現地３月15日に開催されたエールディビジ第27節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがエクセルシオールとホームで対戦。２−１の逆転勝利を収めた。

　この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、上田だった。１点ビハインドの58分、左からのジョーダン・ボスのクロスをボックス内で収め、右足のアウトサイドにかけたシュートでネットを揺らす。

　さらにその１分後にはラヒーム・スターリングのスルーパスに抜け出し、冷静に右足で流し込んでみせた。
 
　この日本代表FWは今季、開幕からゴールを量産してきたものの、12月６日のズウォーレ戦以降は３か月もゴールから遠ざかった。

　それでも前節のNAC戦（３−３）で２ゴール挙げ、今回のエクセルシオール戦でも２ゴール。SNS上では「代表が楽しみすぎる」「エースの活躍は嬉しい」「コンディション戻ってきてるな」「ワールドカップ頼みますよ」「完全復活だ」「ついに戻ってきたか」「やばすぎん？」といった声が上がっている。

　上田の復調は森保ジャパンにとっても朗報だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】上田綺世が鮮やかな２ゴール！

 