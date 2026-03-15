『プラダを着た悪魔2』本ポスター解禁 「ランウェイ」存続危機にも変わらぬ“悪魔っぷり”を発揮するミランダの最新映像も
映画『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）の本ポスターと最新映像が解禁され、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、再び集結したミランダ、アンディ、エミリー、ナイジェルの姿が、公開前から大きな注目を集めている。
【動画】『プラダを着た悪魔2』最新映像
2006年に公開された前作『プラダを着た悪魔』は、ニューヨークでジャーナリストを目指すアンドレアが、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌「ランウェイ」のカリスマ編集長ミランダのアシスタントに採用され、厳しく完璧主義な彼女のもとで奮闘する物語。華やかなファッションの世界観と、働く女性の成長を描いたストーリーで、世界中の観客を魅了し、“働く女性のバイブル”とも呼ばれる存在となった。
続編となる本作では、再び「ランウェイ」編集部を舞台に、新たなドラマが展開。今回解禁された本ポスターには、盛大なガラを思わせる白い階段の上にラグジュアリーにドレスアップした主要キャラクター4人の姿が収められている。
ひときわ目を引くのは、階段の頂点に立つミランダ役のメリル・ストリープ。真紅のドレスをまとい、変わらぬ圧倒的なカリスマ性を放っている。その左右には、純白のパンツスーツ姿のアンディ役アン・ハサウェイと、黒のドレスで挑発的な視線を向けるエミリー役エミリー・ブラントが並び、2人の成長した姿が印象的に映し出される。さらに中央には、編集部の名バランサーとして存在感を放ってきたナイジェル役スタンリー・トゥッチがどっしりと構える。
本作では、かつて情熱を注いだ「ランウェイ」が“存続の危機”に直面。ファッション業界のアイコンであるミランダと、その右腕ナイジェルが窮地に立たされる中、報道記者として活躍していたアンディが特集エディターとして再び編集部へ舞い戻る。さらに、ラグジュアリーブランドの幹部となったエミリーと再会するが、いまや「ランウェイ」存続の鍵を握る存在となっていた…。4人それぞれの夢と野望がぶつかり合い、物語は思わぬ結末へと向かっていく──。
あわせて公開された最新映像では、アンディの元へ自ら足を運んだミランダが突如、「私たちの仕事が待ってるわ」とたたき起こすシーンからはじまる。長い年月を経ても一瞬でよみがえる2人の緊張感ある関係性と、「ランウェイ」存続の危機にあってもなお、変わらぬ“悪魔っぷり”を発揮するミランダの姿が映し出される。アンディ、エミリー、ナイジェルたちもそれぞれの立場で奔走し、ファッション業界を揺るがす新たな闘いの幕開けを予感させる内容となっている。
“ドレスアップの準備はできてる？”どんなに忙しくとも、メイクやファッションに一切妥協をしない「ランウェイ」編集部のメンバーたち。彼女たちにとって、“ドレス”はいわば、仕事場における勝負服。別々の道で成長を重ねてきた彼女たちが、再び“ドレスアップ”し、自身を奮い立たせながら闘いの場へと向かう。すべての人の“明日へのモチベーション”を高めてくれる彼女たちの熱いドラマに期待したい。
【動画】『プラダを着た悪魔2』最新映像
2006年に公開された前作『プラダを着た悪魔』は、ニューヨークでジャーナリストを目指すアンドレアが、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌「ランウェイ」のカリスマ編集長ミランダのアシスタントに採用され、厳しく完璧主義な彼女のもとで奮闘する物語。華やかなファッションの世界観と、働く女性の成長を描いたストーリーで、世界中の観客を魅了し、“働く女性のバイブル”とも呼ばれる存在となった。
ひときわ目を引くのは、階段の頂点に立つミランダ役のメリル・ストリープ。真紅のドレスをまとい、変わらぬ圧倒的なカリスマ性を放っている。その左右には、純白のパンツスーツ姿のアンディ役アン・ハサウェイと、黒のドレスで挑発的な視線を向けるエミリー役エミリー・ブラントが並び、2人の成長した姿が印象的に映し出される。さらに中央には、編集部の名バランサーとして存在感を放ってきたナイジェル役スタンリー・トゥッチがどっしりと構える。
本作では、かつて情熱を注いだ「ランウェイ」が“存続の危機”に直面。ファッション業界のアイコンであるミランダと、その右腕ナイジェルが窮地に立たされる中、報道記者として活躍していたアンディが特集エディターとして再び編集部へ舞い戻る。さらに、ラグジュアリーブランドの幹部となったエミリーと再会するが、いまや「ランウェイ」存続の鍵を握る存在となっていた…。4人それぞれの夢と野望がぶつかり合い、物語は思わぬ結末へと向かっていく──。
あわせて公開された最新映像では、アンディの元へ自ら足を運んだミランダが突如、「私たちの仕事が待ってるわ」とたたき起こすシーンからはじまる。長い年月を経ても一瞬でよみがえる2人の緊張感ある関係性と、「ランウェイ」存続の危機にあってもなお、変わらぬ“悪魔っぷり”を発揮するミランダの姿が映し出される。アンディ、エミリー、ナイジェルたちもそれぞれの立場で奔走し、ファッション業界を揺るがす新たな闘いの幕開けを予感させる内容となっている。
“ドレスアップの準備はできてる？”どんなに忙しくとも、メイクやファッションに一切妥協をしない「ランウェイ」編集部のメンバーたち。彼女たちにとって、“ドレス”はいわば、仕事場における勝負服。別々の道で成長を重ねてきた彼女たちが、再び“ドレスアップ”し、自身を奮い立たせながら闘いの場へと向かう。すべての人の“明日へのモチベーション”を高めてくれる彼女たちの熱いドラマに期待したい。