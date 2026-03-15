◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第11節 神戸61―10相模原（2026年3月14日 兵庫・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場）

神戸が61―10で相模原に大勝し、チーム記録を更新する10連勝を飾った。東京ベイが埼玉に逆転負けを喫したこともあり、今季初めて首位に立った。

前半3分にニュージーランド代表CTBアントン・レイナートブラウンが先制トライを奪うと、以降も自在のアタックを展開して相模原を圧倒。前半を47―0で折り返す。

ただ、後半に入ると規律の乱れも生じ、後手に回る場面も。2トライを献上し、67―10でノーサイドを迎えた。今季終了後からニュージーランド代表「オールブラックス」のヘッドコーチ（HC）に就任するデイブ・レニーHCは「勝ち点5を取れたことは良かったが、まだまだ成長の余地はある」と振り返った。

プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた日本代表SO李承信は試合後、今月5日に一般女性と結婚したことを公表。「結婚して初めての試合だったので。守るべきものができた」と口にした。李は昨年7〜11月の日本代表戦で11試合全てに先発出場。神戸だけでなく、エディー・ジョーンズHC率いるジャパンでも不動の司令塔として君臨している。