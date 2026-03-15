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茂木健一郎、京都のユニークな本屋を訪問 元通信社記者と語るAI時代の読書論「本の楽しさを伝えたい」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎が自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「京都、「一乗寺ブックアパートメント」に、北本一郎さんを訪ねて」と題した動画を公開。AIが急速に進化する現代において、人間が本を読むことの重要性を説いた。



動画で茂木は、京都の一乗寺にある貸し棚スタイルの書店「一乗寺ブックアパートメント」を訪問。店主の北本一郎さんと対談した。北本さんによると、同店の棚主にはプロの作家やアメリカ、フランス在住の日本人もいるといい、個性豊かな本棚が並んでいる。



話題がAI時代における読書の価値に及ぶと、茂木は「AIが賢くなるばっかりで、人間が賢くならないと、なんかバランスが悪いなと思って」と持論を展開。「人間が賢くなるための世界モデルを構築する上で一番重要なのが本だなと改めて思ってまして」と、読書の重要性を強調した。



北本さんは元共同通信の記者で、現在は同店をオープンして1年8ヶ月が経つという。経営状況について茂木から問われると、「なんとかあの、ギリギリ頑張って」「もっとお客を増やさないと。まだ知られてないので」と、苦笑いを浮かべながらも率直な現状を明かした。



動画の終盤では、茂木が店のさらなる発展に期待を寄せ、イベント開催の可能性に言及する場面も。単なる書店紹介に留まらず、本というメディアが持つ普遍的な価値について改めて考えさせられる対談となっている。