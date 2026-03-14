NARSの新作スティックタイプ登場♡光を纏うルミナイジングスティック

NARSから、人気のライトリフレクティングシリーズに待望のスティックタイプが仲間入り。「ライトリフレクティングルミナイジングスティック」は、光を纏ったような輝きを肌に与えるハイライター。なめらかなテクスチュアが肌にすっとなじみ、頬や目もと、口もとにみずみずしいツヤ感をプラスします。軽やかな使い心地と洗練された輝きで、メイクをより美しく演出。2026年4月24日（金）より全5色で新発売されます♡

光を纏う上質なツヤ感



「NARSライトリフレクティングルミナイジングスティック」は、繊細なパール成分が光を反射し、肌に透明感のあるグロウな輝きを与えるハイライター。

小ジワや毛穴などをソフトフォーカスしながら、なめらかで美しい肌印象へ導きます。

バームのようにやわらかなテクスチュアで、肌の上をなめらかにグライド。

ベタつきにくく、ガラスのような光沢感を演出します。どの角度から見ても美しく輝く、上品なツヤ肌を叶えるアイテムです。

hinceの新作ツヤ膜パウダー♡光をまとって透明感を仕込むUVルースパウダー登場

マルチに使えるスティックタイプ



持ち運びしやすいスティックタイプで、外出先のメイク直しにも便利。指先でなじませるだけで肌に溶け込むようになじみ、頬・目もと・口もとなどマルチに使用できます。

頬骨や眉骨など顔の高い位置にのせれば、立体感を引き立てるハイライトとして活躍。さらにベースメイク前に仕込むことで、内側から輝くような自然なツヤ感を演出することもできます。

ウォーター＆スウェットレジスタント処方で、汗や水に強く、美しい輝きが長時間持続するのも魅力です。

*唇に使用する際は、直接塗布せず、清潔な指またはブラシをご使用ください。

NARSライトリフレクティングルミナイジングスティック

価格：6,160円（税込）

カラー：全5色

内容量：7g

発売日：2026年4月24日（金）

※セミセルフ店舗での取り扱い色は各店舗によって異なります

洗練されたツヤ肌メイクに



光を受けて美しく輝く「NARSライトリフレクティングルミナイジングスティック」。軽やかな使用感とマルチユースな使い方で、日常メイクからお出かけメイクまで幅広く活躍します。

さっとひと塗りするだけで、内側から輝くようなツヤ肌を演出できるのも魅力♡持ち運びにも便利なスティックタイプで、洗練された輝きをメイクに取り入れてみてはいかがでしょうか。