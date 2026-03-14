タイ拠点のグローバルユニット「Quadlips」での活動を終え、昨秋SKE48に帰還した青海ひな乃。3月18日発売の36thシングル『サンダルだぜ』で選抜復帰を果たした。

英語が不得手ということもあり、当初は苦労したタイでの生活。だが、「誰かに助けてもらうことは恥ではない」ことに気づき、気持ちを切り替えることができたという。

「まずメンバーには本当に助けられました。とにかく愛情表現をストレートにしてくれる。すぐに “仲間” という形を作って迎え入れてくれたことは、本当にありがたかったです」

そして見知らぬ人からも優しさを受け取る日々だった。

「初めて1人で路線バスに乗ったとき、行き先がわからず困っていたら高校生くらいの子がとても親切に教えてくれて……。『次の停留所で降りて、この番号が書いてあるバスに乗って、このタイ語を運転手さんに見せてね』と。『マネージャーさんですか!?』というくらいアテンドしてくれて……。あのときの感謝は、一生忘れないと思います。私も日本で困っている外国の方を見かけたら、絶対に助けようと思っています！」

あおうみひなの

25歳 2000年11月2日生まれ 愛知県出身 T163 2018年12月にSKE48第9期生オーディションに合格。30thシングル『絶対インスピレーション』ではシングル表題曲のセンターに選ばれるなど、SKE48の中心メンバーとして活躍。2023年10月には48グループ初のグローバルユニット「Quadlips」に日本からのメンバーとして加入。2025年9月30日をもって同ユニットを卒業し、SKE48としての活動を再開。36thシングル『サンダルだぜ』で待望の選抜メンバーに復帰。そのほか最新情報は、公式X（@a_hinano_48）、Instagram（@aoumi_00）にて

写真・市川秀明

スタイリスト・伊井田礼子

ヘアメイク・MAFUYU