WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に米マイアミでベネズエラと対戦する。決戦を前に“98年世代”が絆を深める食事会を開いたようだ。この会を巡り、佐々木朗希投手（ドジャース）の“元同僚イジリ”がロッテファンを中心に話題になっている。

種市篤暉投手（ロッテ）は13日（同14日）、インスタグラムで「同級生会 かなり盛り上がりました！ 明日からの準々決勝応援よろしくお願いしますと投稿。 写真では藤平尚真、山本由伸、佐藤輝明、牧秀悟と5人で並んだ写真を公開した。「同級生で、士気高める食事会してきました！」ともつづった藤平。1998年度生まれの5人で絆を深めたようだ。

ファンから注目を集めた投稿だったが、コメント欄に現れたのがロッテ時代に同僚だった佐々木。「世代トップランナーの @marines__34が写ってないんですけど、マイアミに一緒に行ってないんですか？？」と同じくロッテ時代の同僚・高野脩汰のアカウントを添え、投稿した。佐々木にとって高野は先輩にあたるが、公私で仲が良く、ドジャースでも高野の顔写真入りバッグで球場入りしたことも話題になった。

前回大会、世界一に輝いた佐々木だが、今大会はドジャースでの調整に専念。高野も代表には選ばれていないが、それを分かっていながら侍ジャパンの“98年会”にいなかったことをイジった恰好だ。種市が「日本から離れたくないって駄々こねてて、、」と返すと、張本人の高野も現れ「I love japan everyday.」と反応。オチをつけた。

X上でこのやりとりがロッテファンを中心に話題を呼び、「朗希が高野を弄る 面白い」「種市のインスタのコメント欄のこのくだり好き(笑)」「この三人は愛しかないし、高野くんと種が性格良すぎて さすが朗希に愛された漢、高野脩汰と種市あちゅき」「種市先輩のインスタを介してチェスをおちょくる朗希さん流石ですwww」「なんですかなんですか このやり取り最高すぎる…」「オチが流石に草」と大爆笑だった。



（THE ANSWER編集部）