新生Chu-Hapiが秋葉原で見せた「ご当地アイドルの意地」と「絆」/ スマホ連動のソーラー屋外カメラ【まとめ記事】
2026年3月7日（土）、アイドル界の聖地・秋葉原。 函館のご当地アイドル「Chu-Hapi（チューハピ）」が、運命の20分間にすべてを懸け、NIG2026決勝中間ライブのステージを駆け抜けた。函館から東京まで、車に揺られること片道18時間。決して楽ではない長距離移動を経て、彼女たちは秋葉原「Twin Box AKIHABARA」に立った。会場にはテレビ局並みの本格的な機材が導入され、5台ものカメラが彼女たちの一挙手一投足を捉える。その映像は全国へ生配信。緊張感漂う中、「函館の良さを全国に発信したい」という一途な想いを胸に、北海道代表としてのプライドが滲む最高のパフォーマンスを披露した。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高輝度LEDライトとスマホ連動機能で夜間の防犯対策を強化できるソーラー充電式屋外用防犯カメラ「400-SSA013」を発売した。本製品はソーラーパネル一体型設計を採用した防犯カメラ。電源工事や配線が不要なため、玄関や駐車場、勝手口などの屋外スペースに手軽に設置できる。内蔵バッテリーを搭載しており、日中に太陽光で充電することで夜間の監視を継続。USB Type-Cによる充電にも対応しているため、日照条件が十分でない場所でも柔軟に運用できる。
■大阪・関西万博からGREEN×EXPO 2027へレガシー継承！環境に配慮した輸送方法で樹木輸送を実施【GREEN×EXPO 2027】
GREEN×EXPO協会は、共創パートナーと連携し、2026年3月4日（水）〜6日（金）に「GREEN×EXPO 2027の樹木輸送プロジェクト」を実施した。このプロジェクトでは、2025年日本国際博覧会（以下「大阪・関西万博」という。）から2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）へのレガシーの継承や、GREEN×EXPO 2027の理念である環境と共に生きる持続可能な社会のあり方の発信の一環として、幹線輸送をトラックから鉄道や船舶へモーダルシフトすることで脱炭素化をめざす樹木配送サービスである「緑配便」により、大阪・関西万博の会場内の樹木をGREEN×EXPO 2027の会場に向けて鉄道輸送した。
■センサーライトと防犯カメラを1台に集約！スマホ連動のソーラー屋外カメラ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高輝度LEDライトとスマホ連動機能で夜間の防犯対策を強化できるソーラー充電式屋外用防犯カメラ「400-SSA013」を発売した。本製品はソーラーパネル一体型設計を採用した防犯カメラ。電源工事や配線が不要なため、玄関や駐車場、勝手口などの屋外スペースに手軽に設置できる。内蔵バッテリーを搭載しており、日中に太陽光で充電することで夜間の監視を継続。USB Type-Cによる充電にも対応しているため、日照条件が十分でない場所でも柔軟に運用できる。
■震災15年、石巻の中学生と録音した復興歌も披露！沢田亜矢子・大澤樹生ら出演「3.11被災地応援イベント ミンゲキ祭り」船堀で開催
東日本大震災から15年となる2026年3月11日（水）、被災地への祈りと応援を目的としたチャリティーイベント「被災地応援イベント ミンゲキ祭り」が、東京都江戸川区のタワーホール船堀で開催される。震災直後の2011年、宮城県石巻市の牡鹿中学校体育館で現地の中学生たちとともにレコーディングされた復興支援曲「君が笑ってる、みんな笑ってる!!」を歌うシンガー・奥土居美可も出演し、震災から15年の節目に被災地への祈りを歌声で届ける。
■1000万円を手にして函館にアイドル専用劇場を作りたい！新生Chu-Hapiが秋葉原で見せた「ご当地アイドルの意地」と「絆」
2026年3月7日（土）、アイドル界の聖地・秋葉原。 函館のご当地アイドル「Chu-Hapi（チューハピ）」が、運命の20分間にすべてを懸け、NIG2026決勝中間ライブのステージを駆け抜けた。函館から東京まで、車に揺られること片道18時間。決して楽ではない長距離移動を経て、彼女たちは秋葉原「Twin Box AKIHABARA」に立った。会場にはテレビ局並みの本格的な機材が導入され、5台ものカメラが彼女たちの一挙手一投足を捉える。その映像は全国へ生配信。緊張感漂う中、「函館の良さを全国に発信したい」という一途な想いを胸に、北海道代表としてのプライドが滲む最高のパフォーマンスを披露した。
■LANポートを手軽に増設できる！Type-C給電の超小型5ポートスイッチングハブ
サンワサプライ株式会社は、1000BASE-T対応の超小型5ポートスイッチングハブ「LAN-GIGAC503BK」を発売した。設置場所を選ばないコンパクト設計で、ループ検知機能などのネットワーク管理機能も備えている。USB Type-C給電方式を採用し、電源確保が難しい場所でも柔軟に対応できる。1000BASE-Tに対応した、5ポート搭載のスイッチングハブ。1系統のLANケーブルを4分配し、同時接続する際に最適だ。軽量なABS筐体とコンパクトなデザインなので、狭いスペースにもすっきり設置できる。
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・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
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■センサーライトと防犯カメラを1台に集約！スマホ連動のソーラー屋外カメラ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高輝度LEDライトとスマホ連動機能で夜間の防犯対策を強化できるソーラー充電式屋外用防犯カメラ「400-SSA013」を発売した。本製品はソーラーパネル一体型設計を採用した防犯カメラ。電源工事や配線が不要なため、玄関や駐車場、勝手口などの屋外スペースに手軽に設置できる。内蔵バッテリーを搭載しており、日中に太陽光で充電することで夜間の監視を継続。USB Type-Cによる充電にも対応しているため、日照条件が十分でない場所でも柔軟に運用できる。
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東日本大震災から15年となる2026年3月11日（水）、被災地への祈りと応援を目的としたチャリティーイベント「被災地応援イベント ミンゲキ祭り」が、東京都江戸川区のタワーホール船堀で開催される。震災直後の2011年、宮城県石巻市の牡鹿中学校体育館で現地の中学生たちとともにレコーディングされた復興支援曲「君が笑ってる、みんな笑ってる!!」を歌うシンガー・奥土居美可も出演し、震災から15年の節目に被災地への祈りを歌声で届ける。
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2026年3月7日（土）、アイドル界の聖地・秋葉原。 函館のご当地アイドル「Chu-Hapi（チューハピ）」が、運命の20分間にすべてを懸け、NIG2026決勝中間ライブのステージを駆け抜けた。函館から東京まで、車に揺られること片道18時間。決して楽ではない長距離移動を経て、彼女たちは秋葉原「Twin Box AKIHABARA」に立った。会場にはテレビ局並みの本格的な機材が導入され、5台ものカメラが彼女たちの一挙手一投足を捉える。その映像は全国へ生配信。緊張感漂う中、「函館の良さを全国に発信したい」という一途な想いを胸に、北海道代表としてのプライドが滲む最高のパフォーマンスを披露した。
■LANポートを手軽に増設できる！Type-C給電の超小型5ポートスイッチングハブ
サンワサプライ株式会社は、1000BASE-T対応の超小型5ポートスイッチングハブ「LAN-GIGAC503BK」を発売した。設置場所を選ばないコンパクト設計で、ループ検知機能などのネットワーク管理機能も備えている。USB Type-C給電方式を採用し、電源確保が難しい場所でも柔軟に対応できる。1000BASE-Tに対応した、5ポート搭載のスイッチングハブ。1系統のLANケーブルを4分配し、同時接続する際に最適だ。軽量なABS筐体とコンパクトなデザインなので、狭いスペースにもすっきり設置できる。
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