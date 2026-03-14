◇春季高校野球東京都大会一次予選 海城―足立工科・大田桜台・桐ケ丘・三商・中野工科（2026年3月14日 日野高校グラウンド）

春季東京都大会一次予選が14日、開幕し、海城は足立工科・大田桜台・桐ケ丘・三商・中野工科の連合チームと1回戦に臨んだ。

春季大会では全国の一番乗りで東京の一次予選が開幕。高校野球では今春から指名打者制度（DH制）が採用され、新たな戦略が求められる。

注目のDH制運用は両校が対照的だった。足立工科・大田桜台・桐ケ丘・三商・中野工科は控え選手が4人いるにも関わらず、指名打者を使用せず、投手を打席に立たせることを決めた。これは投手がDHとして打席に立つ「大谷ルール」では降板後に投手として再登板できないことが理由として考えられる。

ドジャース・大谷が戦うメジャーでは約160試合を戦うが、高校野球では負ければ敗退が決まる一発勝負のため再登板ができないことが致命傷になりかねない。

一方、海城は6番にDHで西川を起用。初回に1死三塁で打席が回ると、「6番、指名打者、西川君」のアナウンスが日野高校のグラウンドに響いた。

高校野球の新たな扉を開いた一戦。西川は快音を響かせると、打球は中堅手を越えて転々とした。一気にダイヤモンドを駆け抜けるランニング本塁打。高校野球の「DH初戦」の初打席でメモリアル弾をマークした。

試合は現在、3途中回まで進み、DH制を採用している海城が6―0でリードしている。

▽指名打者（DH） 「Designated Hitter」の略で、大リーグのア・リーグが73年に初めて採用。日本のプロ野球では75年からパ・リーグが採用し、セ・リーグでも来年から採用される。大学野球では今春から東京六大学野球、関西学生野球でも導入される。指名打者が投手に代わって打撃を行うDH制は試合開始前に使用の有無を決め、先発投手に対し少なくとも1度は打撃を完了する。試合途中からDH制を使うことはできない。先発投手が指名打者として出場する「大谷ルール」は降板後、再登板することはできない。

【DH制Q＆A】

Q DHで先発出場した選手は1打席立たないといけない？

A 相手先発投手が交代した時は、DHは打席に立つことなく交代することができます。

Q DHの選手は試合途中から守備に就いてもいい？

A 可能です。ただし、DHの選手が守備に就くとDH制は解除され、以降は投手が打順に入ります。DHが左翼を守る時、左翼手の打順に投手が入ります。

Q 野手として出場している選手は途中から投手で出場できる？

A 可能ですが、DH制は解除されます。

Q 「大谷ルール」で出場していた選手が試合途中で負傷交代。2番手投手が「大谷ルール」を引き継ぐことができる？

A できません。「大谷ルール」は先発投手のみ可能です。

Q DH制で「大谷ルール」を適用していない時、登板中の投手が代打、代走で出場することはできる？

A DHへの代打、DHが出塁した時の代走として出場可能です。