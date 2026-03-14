＜セルフ診断危険！＞発達障害だからパートが続かない？何の仕事が合っているのかわからない人への助言
家事育児と両立できたり、得意なことを活かせたり。自分に合った仕事をしたいというのは働くママなら誰でも思うことでしょう。先日ママスタコミュニティには「誰でもできるパート」というタイトルで、パート探しに勤しむママからこんな投稿が寄せられました。
『調べていないけど、発達障害です。今年40歳で高学年の子がいます。誰でもできるよ！ というパートを探しています。採用はされるけど、覚えが悪くて長続きしません。今ファミレスのキッチンでパートしていますが、挫折です』
飲食店パートはハードルが高い？
『私も同じ悩み。掃除の仕事しかないかなと思っている』
『わかる。覚えるのも遅いし、説明理解するのも難しい。生き辛いよね。介護系だと受かりやすいと聞くけど、覚えることも多すぎるし、普通の人は簡単でも自分には無理だろうなと思っている』
『ファミレスとか飲食店ってハードモードすぎる。私、勉強は得意なんだけど、飲食店パートはムリだなと思っている。臨機応変にテキパキ動けないと続かないよね』
投稿者さんと同じようになかなかパートが続かず、転職が続いているというママたちから共感の声がありました。物覚えが悪かったり、接客で他人に物事の説明ができなかったり、テキパキと動けなかったり。職場内でコミュニケーションを取って、人間関係を構築していかなければいけない場面もあるでしょう。そこでママたちから、掃除や介護などの仕事はどうかと提案がありました。
投稿者さんがやっているファミレスについては「テキパキ効率よく動くことが求められるから、ハードワークでは？」という意見も。発達障害に関係なく、接客を伴ったり、スピードや効率重視だったりする飲食店は体力も必要です。ママたちにとっても難易度が高い職場だと思われているようでした。
たとえば単純作業が得意なら工場勤務を選ぶ、という視点
『大学生の頃、生協のドライ品ピッキングのバイトをしていたけど、ピッキングラインの一番上流の箱組み立てチームに、発達っぽいパートさんがいた。配達用の箱を組み立てる係、雑巾で中を拭く係、ラベル貼り係の3人1チーム。単純作業だからやりやすいかも』
『本当に簡単な作業でないと、特性のうっかりミスや勘違い、思い込みで間違った作業をしちゃう怖さがあるよ。ロットが大きければ、とんでもない損害が生まれる可能性がある』
投稿者さんにおすすめのパートとして、工場などでの単純作業を挙げている人もいました。箱詰めや清掃、ラベル貼りなど同じ作業を繰り返していくことが多いので、覚える工程も少なく、投稿者さんもやりやすいかもしれませんね。職場内でコミュニケーションが必要な場面もあるかもしれませんが、イレギュラーな業務が発生することは少ないかも。ただ流れ作業と言っても間違えたまま箱詰めやラベル貼りを続けてしまえば、かなりの損失に繋がる可能性も。工場であれば何でもいいわけではなく、どこまで単純な作業なのか、ミスを防ぐ体制や上司などからフォローがあるのかなど、細かい条件を見ていくことが大事かもしれません。
まずは自分の得意・不得意を知るところから
『誰でもできるパートなんてない。みんな得意不得意がある』
『発達障害か調べたら？ 障害者雇用したい企業はたくさんあるから、手帳があったほうが探しやすいかもよ』
『まず自分が発達障害だと思うなら、病院を受診して自分の特性を知る。それから合う合わないを考えないとだよ』
『ハローワークで適性を見てもらって、ご自身に合った職種や内容を選んでもらっては？ 面倒だけど、合っていれば長続きするかもしれないよ』
投稿者さんは「調べていないけどおそらく発達障害」と自分のことを分析しており、それが原因でパートが続かないと嘆いていました。しかしまずは、本当に自分が発達障害なのかを病院等で調べることが最優先ではないでしょうか。得意なこと、不得意なことがハッキリわかれば、そこから自分ができそうな仕事を絞り込んでいくこともできるでしょう。
また発達障害に関係なく、仕事を見つけるときには、第三者から客観的な意見をもらって探す人も多いのではないでしょうか。たとえばハローワークなどに出向いて、どのような仕事があるのかを聞くのも一つでしょう。そうすれば自分ができそうだと思える仕事の幅も少し広がるのではないでしょうか。単純作業に限らず、在宅でできる仕事や、家事代行サービスでの家事の仕事など、飲食店以外にもさまざまな仕事があります。「これしかできない」と枠を狭めるのではなく、「自分はこれが得意だからこんな仕事もできる」という視点を持って考えたほうが、より投稿者さんに向いていて楽しくなるパート先が見つかるかもしれませんね。
文・AKI 編集・有村実歩