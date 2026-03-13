タレント国生さゆりの元夫・甲田英司容疑者（52）が詐欺の疑いで逮捕された。ポケモンカード3枚に対し、約5000万円の支払いを約束しながら110万円しか支払わずにカードをだまし取ったとして、甲田容疑者のほか、森野徹容疑者（38）ら3人が逮捕された。

甲田容疑者の初逮捕は1999年。盗んだ乗用車に偽造ナンバープレートを付けて計数十台を密売していたとして、窃盗と有印私文書偽造などの疑いでグループの計5人が逮捕された。当時の報道では、指定暴力団山口組系組員とされていた。

2度目の逮捕は2015年。東京・港区の路上で高級車を故意に傷つけ、損害保険会社から修理費名目で約925万円を詐取し、詐欺の疑いで逮捕された。

また、2008年には、金融商品取引業者として登録を受けた主たる営業所の所在地を確知できないことから、金融商品取引業者登録取り消しの行政処分を受けている。

2006年に出版した自身の著書「成り上がれ！」では、幼くして両親が離婚し、中学から早朝のヨーグルト配達で学費を稼いで自力で公立高校を卒業したことや、新宿アルタ前でリヤカー屋台の「露天かき氷屋」を始めて月100万円稼いだこと、2005年に株式会社ロイズ・インベストメント・パートナーを設立してCEOとなったことなどを紹介。一時はヒルズ族の成り上がり社長ともてはやされ、国生とは2012年2月14日に入籍したが、1年7カ月で離婚していた。