【第107弾 豪華ウイスキーみくじ】 3月12日 発売 価格：3,980円＋送料990円

タチバナE酒販（アップライジング）は、「第107弾 豪華ウイスキーみくじ」を3月12日に発売した。価格は3,980円＋送料990円。販売口数は466口となっている。

今回の「ウイスキーみくじ」では山崎18年を1口、山崎12年を2口、白州12年を2口収録。この他山崎を4口、響 JAPANESE HARMONYを3口など、人気のウイスキーを多数収録している。

ラインナップ

・［超大吉×1］山崎18年

・［大大吉×2］山崎12年

・［大吉×2］白州12年

・［中吉×4］山崎

・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY

・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション

・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション

・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多

・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり

・［吉×225］グレーンウイスキー 巳乃霞

