山崎18年が登場。タチバナE酒販の「ウイスキーみくじ」第107弾は白州12年や山崎12年をラインナップ
【第107弾 豪華ウイスキーみくじ】 3月12日 発売 価格：3,980円＋送料990円
タチバナE酒販（アップライジング）は、「第107弾 豪華ウイスキーみくじ」を3月12日に発売した。価格は3,980円＋送料990円。販売口数は466口となっている。
今回の「ウイスキーみくじ」では山崎18年を1口、山崎12年を2口、白州12年を2口収録。この他山崎を4口、響 JAPANESE HARMONYを3口など、人気のウイスキーを多数収録している。
ラインナップ
・［超大吉×1］山崎18年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州12年
・［中吉×4］山崎
・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション
・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多
・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×225］グレーンウイスキー 巳乃霞
